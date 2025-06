MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema: „Schwarz-Rot-Gold – Wie viel Patriotismus darf´s denn sein?“

Video-Infos

Download

Leipzig (ots)

Welche Fahnen sollten vor öffentlichen Gebäuden zukünftig wehen? Sind Flaggen identitätsstiftend oder nur leere Symbolik? Wo liegt der Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus? Diese und andere Fragen diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Thüringer Landtag, Andreas Bühl, mit der Thüringer Linken-Parteivorsitzenden und Landtagsabgeordneten Katja Maurer sowie dem Politikwissenschaftler an der Universität Erfurt, Prof. Andreas Anter. Zu sehen ist der MDR-Talk „Fakt ist!“ aus Erfurt am Mittwoch, 25. Juni 2025, ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie im Live-Stream auf mdr.de.

„Die Demokratie muss sichtbar sein, die drei Ebenen Deutschland-Thüringen-Europa vertreten die gelebte Demokratie“, so begründet der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Bühl seine Dankbarkeit gegenüber der Thüringer Landesregierung, die die dauerhafte Beflaggung mit diesen drei Fahnen jetzt per Verordnung neu regelt. Für ihn sind Flaggen ein Bekenntnis zu Tradition, Geschichte und Verbundenheit.

Der Politikwissenschaftler Prof. Andreas Anter von der Universität Erfurt begrüßt, dass jetzt über die Frage, welche Funktion eine Flagge für die Gesellschaft hat, debattiert wird: „Der Streit um eine Beflaggung ist gut, weil nach einem Streit immer ein Erkenntnisgewinn steht.“ Aus seiner Sicht sind nationale Symbole positiv besetzt, weil sie für Integration und Stärkung der Gemeinschaft stehen.

Katja Maurer, Vorsitzende der Partei DIE LINKE in Thüringen, bezweifelt das stark. Die Lebensrealitäten der Menschen im Land seien so unterschiedlich, dass das auch ein gemeinsames Symbol nicht überdecken könne. Überhaupt empfindet sie die Diskussion als reines Ablenkungsmanöver der Landesregierung, die die wahren Probleme damit in den Hintergrund dränge.

Moderation: Lars Sänger und Kathleen Bernhardt

www.mdr.de/fakt-ist

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell