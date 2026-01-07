Zum 10. Todestag von David Bowie: ARTE zeigt Dokumentarfilm "Bowie - Der letzte Akt"

ARTE G.E.I.E.

Am 10. Januar 2026 jährt sich der Todestag von David Bowie zum zehnten Mal.

Aus diesem Anlass veröffentlicht ARTE ab dem 9. Januar den Dokumentarfilm " Bowie - Der letzte Akt" von Jonathan Stiasny sowie den Musikfilm " Tribute to David Bowie" von Thierry Gautier und Sylvain Leduc, in dem internationale Stars unveröffentlichte Songs interpretieren.

Ab 9. Januar auf arte.tv / 16. Januar um 21.45 auf ARTE

Bowie - Der letzte Akt

Dokumentarfilm von Jonathan Stiasny

WDR/BR/ARTE, Rogan Productions

Großbritannien 2025, 92 Min.

Erstausstrahlung

Knapp zehn Jahre nach David Bowies Tod zeichnet der britische Filmemacher Jonathan Stiasny in seinem Dokumentarfilm das letzte kreative Kapitel eines der innovativsten Künstler der Musikgeschichte nach. "Bowie - Der letzte Akt" zeigt den Jahrhundertkünstler, wie man ihn selten gesehen hat: verletzlich, witzig und absolut kompromisslos. Es ist das Comeback eines Künstlers, der den Tod selbst zum Teil seiner Performance machte.

Ab 9. Januar auf arte.tv / 16. Januar um 23.15 auf ARTE

Tribute to David Bowie

Musikfilm

Regie: Thierry Gautier und Sylvain Leduc

ARTE France/Sombrero and Co

Frankreich 2025, 52 Min.

Erstausstrahlung

"David Bowie starb nie wirklich" - so scheint es. Ob als Ziggy Stardust 1973, als Unfallopfer auf dem Album "Lodger" (1979) oder im Film "Begierde" (1983): Bowie inszenierte seinen Abschied immer wieder. Zehn Jahre nach seinem Tod würdigen die Regisseure Gautier & Leduc den genialen Musiker mit einer Hommage. Internationale Stars wie Carl Barât, Pete Doherty (The Libertines) und Anna Calvi spielen Coverversionen, die sein Werk lebendig halten.

