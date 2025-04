Miss Universe Germany

Diana Fast ist Miss Universe Germany 2025

Mit Charisma, Mut und Business-Mindset an die Spitze

Heidelberg

Die Finalnacht der Miss Universe Germany Wahl am 6. April brachte nicht nur Glamour und große Emotionen - sie markierte den Beginn einer neuen Ära weiblicher Sichtbarkeit. Die diesjährige Gewinnerin heißt Diana Fast, in der digitalen Welt besser bekannt als Diana June. Sie überzeugte die Jury mit einer inspirierenden Lebensgeschichte, starker Präsenz - und einem visionären Business Pitch, der zeigt: Schönheit allein reicht nicht. Es braucht Haltung, Weitblick und unternehmerisches Denken.

Erstmals fand der Wettbewerb in Kooperation mit Digistore24 statt - Europas führender Plattform für digitale Geschäftsmodelle. Unter dem Leitmotiv "From Runway to Revenue" wurden die Finalistinnen eingeladen, nicht nur sich selbst, sondern eine unternehmerische Vision zu präsentieren. Diana Fast nutzte diese Bühne eindrucksvoll: Mit einem authentischen Konzept, das Themen wie Mentale Gesundheit, Selbstwert und finanzielle Unabhängigkeit für junge Frauen in den Mittelpunkt stellt, setzte sie neue Maßstäbe.

"Diana ist genau das Gesamtpaket, nach dem wir gesucht haben. Sie ist atemberaubend schön, auf eine Weise, die man nicht übersehen kann. Aber was sie wirklich herausragen lässt, ist ihre innere Strahlkraft. Sie vereint Eleganz, Tiefe und eine klare Vision. Ihr Pitch war nicht nur überzeugend, er war transformierend. Diana bringt Schönheit, Substanz und Seele zusammen. Und genau das macht sie so einzigartig.", so Kim Kelly Braun, Präsidentin von Miss Universe Germany.

Als Influencerin, Mutter und Unternehmerin hat Diana bereits eine treue Community aufgebaut. Ihr nächstes Ziel: eigene digitale Produkte in Kooperation mit Digistore24.

"Diese Krone ist für mich ein stolzer Meilenstein, ein Zeichen dafür, was möglich ist, wenn man sich selbst nicht aufgibt. Ich habe nicht nur für einen Titel gekämpft, sondern für meine Wahrheit, meine Stimme, meinen Platz in dieser Welt. Ich habe gelernt, dass wahre Stärke nicht laut beginnt, sondern leise, tief im Inneren. Und dass jede Frau, die sich selbst begegnet, ihr eigenes Licht entfacht. Ich werde genau diese Stimme nutzen, um anderen Frauen Mut zu machen, für ihren eigenen Weg, ihr eigenes Business, ihr inneres Leuchten. Denn ich glaube an jede Frau. Wenn wir beginnen, nach innen zu hören, entdecken wir ein Licht, das uns niemand nehmen kann. Und wenn eine von uns leuchtet, dann leuchten wir alle. Genau dafür trage ich diese Krone.", erklärte Diana Fast in ihrer Dankesrede.

Die strategische Partnerschaft mit Digistore24 liefert dafür den Rahmen: Mit technischen Tools, Plattform-Know-how und gezieltem Coaching will das Unternehmen Frauen dabei unterstützen, sichtbare und skalierbare Online-Geschäftsmodelle aufzubauen.

"Diana ist die Verkörperung dessen, was wir mit dieser Initiative erreichen wollen", sagt Tajana Gudenus, Unternehmerin und Projektleiterin bei Digistore24. "Sie ist nicht nur Influencerin - sie ist eine Stimme für eine Generation von Frauen, die sich traut, groß zu denken. Genau dieses Mindset möchten wir digital skalieren."

Mit Diana Fast als neue Miss Universe Germany 2025 beginnt eine Bewegung, die weit über Laufsteg und Krone hinausreicht - hin zu mehr Mut, mehr Möglichkeiten und mehr Female Power im digitalen Zeitalter.

