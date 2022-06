CLAP

CLAP entwickelt erfolgreich Retardationsfolie für OLED-Displays auf Basis der eigenen Flüssigkristallmaterial-Technologie

Gesamtlösung vom Entwurf und der Synthese von Flüssigkristallmaterialien bis hin zur Prozesstechnologie für die Filmherstellung

Die Retardationsfolie ist derzeit ein Monopol auf dem Markt

Es wird erwartet, dass es einen großen Beitrag zur Diversifizierung der OLED-Display-Materialien leisten wird

CLAP (CEO Sungho Kim, www.clap.co.kr), ein koreanisches Unternehmen, das auf organische Halbleiter, Display-Materialien und -Teile spezialisiert ist, gab am 28. Juni bekannt, dass es ihm gelungen ist, Retardationsfolie für OLED-Displays zu lokalisieren.

OLED ist ein selbstemittierendes Display mit lebendigen Farben, das in verschiedenen Produkten wie TV, Mobiltelefonen, IT und Autos in dünner und flexibler Form eingesetzt wird. Da die Metallelektrode jedoch starkes, von außen kommendes Licht reflektiert, verschlechtert sich das Kontrastverhältnis des Displays. Dementsprechend wird eine Lösung benötigt, um den Reflexionsgrad von OLED-Displays zu verringern, und eine Retardationsfolie mit einer Reflexionsverhinderungsfunktion spielt dabei eine Rolle.

Als Kernkomponente von OLED-Displays wird die Retardationsfolie an einem Polarisator befestigt und an die Hersteller von OLED-Displays geliefert. Der Markt für Retardationsfolien kann sich auf die Größe des Marktes für OLED-Polarisatoren beziehen, und es wird erwartet, dass der Markt flächenmäßig um 165 % von 17 Millionen Quadratmetern im Jahr 2021 auf 28 Millionen Quadratmeter im Jahr 2025 wachsen wird. (Quelle: OMDIA 2022)

CLAP hat sich durch seine eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt, das von den wichtigsten Rohstoffen (Patentbesitz) bis zur Technologie für die Folienherstellung reicht.

CLAP verfügt über eine Gesamtlösung, die kundenspezifische Flüssigkristallmaterialien, Synthesetechnologie, optische Simulationen und Folien herstellen kann, um verschiedenen technologischen Anforderungen gerecht zu werden, und baut derzeit Kooperationspartnerschaften mit globalen Unternehmen auf.

Sungho Kim, CEO von CLAP, sagte: „Wir freuen uns, dass CLAP sich den Übergang von Materialien zu Folienherstellungstechnologien bei Retardationsfolien gesichert hat. Insbesondere haben wir verschiedene Materialien für Retardationsfolien (z.B. Reverse Dispersion, Photo-Alignment, +C-Platte, etc.) unabhängig voneinander erworben und werden auf dieser Basis als Materialtechnologieunternehmen für OLED-Displays weiterhin innovative Werte für Kunden und Märkte schaffen."

CLAP ist ein Startup-Unternehmen mit Schlüsselpersonal, das über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der organischen Halbleiter- und Displayindustrie verfügt und von CLEANWRAP ( www.cleanwrap.co.kr), der Nr. 1 unter den Haushaltsverpackungsunternehmen in Korea. CLAP besitzt etwa 700 Patente im Zusammenhang mit organischen Halbleitern und der Flüssigkristallbeschichtungstechnologie für OLED-Panels.

