Grant Thornton baut Geschäftsbereich Advisory weiter aus: Partnerzugänge von PwC und WTS

Frankfurt/Düsseldorf (ots)

Jochen Fecher und Justus Quack treten in die Non-Equity-Partnerschaft für den Geschäftsbereich Advisory ein

Weiterer Auf- und Ausbau der stark wachsenden Service Lines Deal Advisory sowie Valuation & Economic and Dispute Advisory

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Grant Thornton in Deutschland baut zum Beginn des neuen Geschäftsjahres mit den erfahrenen Experten Jochen Fecher und Justus Quack in zwei Service Lines ihren Geschäftsbereich Advisory weiter aus.

Jochen Fechers Fokus liegt auf dem Auf- und Ausbau des Bewertungsserviceportfolios. Er ist spezialisiert auf transaktionsbezogene Fairness Opinions und Unternehmensbewertungen auf Grundlage aktien-, umwandlungs- und steuerrechtlicher Anlässe sowie auf die Erstellung von Schieds- und Gerichtsgutachten. Somit stärkt Grant Thornton mit Fechers Zugang die Service Line Valuation & Economic and Dispute Advisory (VEDAS). Fecher verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Wirtschaftsprüfung und Unternehmensbewertung sowie angrenzenden Transaction Services und wechselt von PwC.

Justus Quack kommt von WTS mit einem siebenköpfigen Team, das sukzessive nachfolgt, zu Grant Thornton. Er wird die stark wachsende Service Line Deal Advisory beim weiteren Ausbau unterstützen. Sein Fokus liegt auf Transaktionsberatung, Financial Due Diligences sowie angrenzenden Themen, wie M&A-as-a-Service. Quack verfügt über mehr als acht Jahre Erfahrung im Bereich von Transaction Services (Financial Due Diligence).

"Mit Jochen Fecher und Justus Quack haben wir zwei ausgewiesene Experten im Bereich der Unternehmensbewertung und Transaktionsberatung gewonnen", kommentiert Tobias Kluth, Partner und Sprecher des Geschäftsbereichs Advisory bei Grant Thornton in Deutschland. "Beide zeichnen sich durch ihre jeweilige fachliche Expertise und ihre vielfältigen Erfahrungen in Kundenprojekten der unterschiedlichsten Branchen aus. Es freut uns sehr, dass wir künftig gemeinsam unsere strategische Ausrichtung in Advisory weiter vorantreiben, damit unsere Service Lines mit gewohnt hoher Qualität für unsere Kunden weiter ausbauen und sich die neuen Kolleginnen und Kollegen Grant Thornton anschließen."

