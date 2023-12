WDR Westdeutscher Rundfunk

„Feuer & Flamme“ ist Publikumsliebling in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Auch die siebte Staffel von „Feuer & Flamme“ ist eine Erfolgsgeschichte: Die Dokutainment Reihe über den aufreibenden Alltag der Bochumer Feuerwehrleute hält sich bereits seit vier Wochen kontinuierlich auf Platz 1 im Genre der mehrteiligen Dokus und Reportagen in der ARD Mediathek. Das beweist die anhaltende Begeisterung, die den Bochumer Feuerwehrleuten und der hautnahen Berichterstattung über ihren herausfordernden Berufsalltag entgegengebracht wird. Großes Lob gibt es dafür auch in der Branche: Im November wurde „Feuer & Flamme“ mit dem Bremer Fernsehpreis für das „Beste regionale Streamingformat“ ausgezeichnet. Auch der zugehörige Podcast, der seit 2022 als crossmediales Spin-off verfügbar ist, überzeugt plattformübergreifend mit zwei Millionen Abrufen.

Alle Folgen in der ARD Mediathek

Im WDR Fernsehen laufen die letzten beiden Folgen der aktuellen Staffel am 7. und 14. Dezember ab 20:15 Uhr, in der ARD Mediathek sind bereits alle Folgen verfügbar. Im Frühjahr 2024 erfolgt dann die Staffelstab-Übergabe an die Kolleg:innen der Duisburger Feuerwehr. Begleitet werden dort auch Einsätze des Rettungshubschraubers Christoph 9 und des Teams der Hafenwache.

Über „Feuer & Flamme“ aus Bochum

50 Tage am Stück, 24 Stunden am Tag. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum wurden für die erfolgreiche Dokutainment Produktion „Feuer & Flamme“ Tag und Nacht in ihrem aufreibenden Berufsalltag begleitet. Das Ergebnis: sechs packende Folgen voller Spannung und Emotionen. Professionell, sensibel und immer als Team versuchen die „Helden und Heldinnen von nebenan“ zu helfen. Jetzt verabschiedet sich das Team aus Bochum nach fünf erfolgreichen Staffeln. „Feuer & Flamme“ verzichtet bewusst auf einen Off-Text. Stattdessen kommen die Feuerwehrleute zu Wort.

Begleitend zur Staffel gibt es einen exklusiven Podcast in der ARD Audiothek. Hier sprechen wöchentlich wechselnd Einsatzkräfte mit der WDR-Redakteurin Silke Schnee über ihre Erlebnisse.

„Feuer & Flamme“ in der ARD Mediathek

https://www.ardmediathek.de/serie/feuer-und-flamme/staffel-7/Y3JpZDovL3dkci5kZS9mZXVlcnVuZGZsYW1tZQ/7

Der Podcast in der ARD Audiothek

https://www.ardaudiothek.de/sendung/wdr-2-feuer-und-flamme-der-podcast/96496014/

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de

Fotos finden Sie unter ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell