WDR Westdeutscher Rundfunk

Koproduktion des WDR feiert Premiere auf Sundance Film Festival 2024

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Der Dokumentarfilm „Eternal you – Vom Ende der Endlichkeit“ feiert im Wettbewerbsprogramm der 40. Auflage des Sundance Film Festivals seine Weltpremiere. Der Film läuft in Park City/Utah am 20. Januar 2024. Regie geführt haben Hans Block und Moritz Riesewieck, produziert wurde die Doku von gebrueder beetz filmproduktion. Der WDR ist federführender Koproduzent und hat das Projekt viele Jahre mitentwickelt und begleitet.

Das Streben nach Unsterblichkeit geht tief. „Eternal you – Vom Ende der Endlichkeit“ ist eine emotionale, bildgewaltige Erkundung eines tiefen menschlichen Wunsches. Doch was passiert, wenn der Traum von der Unsterblichkeit in ein kommerzielles digitales Produkt verwandelt wird? Weltweit schaffen Start-Ups mit dem Einsatz von KI digitale Avatare, die es Trauernden ermöglichen, mit Verstorbenen zu kommunizieren. Ein Heilsversprechen und eine der größten und schaurigsten Business-Ideen des 21. Jahrhunderts. Was darf und was kann KI?

Dazu die beiden WDR-Redakteurinnen Christiane Hinz und Jutta Krug: „Die kritische Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten von KI hat gerade erst begonnen. Mit diesem Film wollen wir die Debatte befeuern. Sundance gilt als wichtige Plattform für unabhängige amerikanische und internationale Produktionen. Es ist ein tolles Forum und eine große Anerkennung, dass auch unsere zweite Zusammenarbeit mit diesem Team dort im Wettbewerb laufen wird.“

WDR war bereits 2018 vertreten

Schon 2018 feierte die WDR-Koproduktion „The Cleaners“ in Sundance Premiere. Der Film hat auf die traumatisierende Arbeit der sogenannten „Content-Moderatoren“ von Sozialen Medien aufmerksam gemacht und fand weltweit bei Festivals und in der Politik Beachtung. Mit daraus war eine breite gesellschaftliche Debatte entstanden, die auch neue gesetzliche Regulierungen angestoßen hat. Das Beispiel „The Cleaners“ zeigt, dass Dokumentarfilme auch politisch konkret etwas bewirken können.

„ETERNAL YOU – Vom Ende der Endlichkeit“ wurde produziert von der gebrueder beetz filmproduktion und ist eine Koproduktion mit dem WDR (Redaktion Christiane Hinz & Jutta Krug), NDR, BR, rbb und SWR, SRF | SRG SSR, VPRO und Docmine. In Zusammenarbeit mit ARTE, ORF, NRK, Concordia Studio (USA), Motto Pictures (USA) und Impact Partners (USA). Unterstützt wurde die Produktion von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), der Film- und Medienstiftung NRW, dem Medienboard Berlin-Brandenburg und Creative Europe.

Kinostart des Films ist das Frühjahr 2024. Die Ausstrahlung bei ARTE/DAS ERSTE ist voraussichtlich Herbst 2024.

Fotos finden Sie unter ard-foto.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell