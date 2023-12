34. DEUTSCHER KAMERAPREIS: Wettbewerb startet am 1. Dezember 2023

Köln (ots) - Für Punkt 11:00 Uhr ist am kommenden Sonntag, 3. Dezember 2023, die Sprengung des 165 Meter hohen Kühlturms von Voerde geplant. Die „Lokalzeit“ ist mit einer Extra-Ausgabe im WDR Fernsehen ab 10:43 Uhr live dabei. Der 165 Meter hohe Kühlturm mit seiner Wasserdampfwolke wurde zur Landmarke in der Region. 1970/71 in Betrieb gegangen, war das Steinkohlekraftwerk in Voerde eines der größten und ...

