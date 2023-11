WDR Westdeutscher Rundfunk

Kühlturm von Voerde: Sprengung live im WDR Fernsehen

Für Punkt 11:00 Uhr ist am kommenden Sonntag, 3. Dezember 2023, die Sprengung des 165 Meter hohen Kühlturms von Voerde geplant. Die „Lokalzeit“ ist mit einer Extra-Ausgabe im WDR Fernsehen ab 10:43 Uhr live dabei.

Der 165 Meter hohe Kühlturm mit seiner Wasserdampfwolke wurde zur Landmarke in der Region. 1970/71 in Betrieb gegangen, war das Steinkohlekraftwerk in Voerde eines der größten und leistungsstärksten des Betreibers Steag. Jahrzehntelang versorgte das direkt am Rhein gelegene Kraftwerk Haushalte und Industriebetriebe mit Strom. 2017 wurde das Kraftwerk Voerde endgültig stillgelegt, seit 2020 läuft der Abriss. Mit der Sprengung des Kühlturms verschwindet jetzt der markanteste Teil der Anlage. Das Ende einer Ära, der endgültige Abschied von der Steinkohle als Energiequelle und der Aufbruch in eine neue Zukunft für die Stadt Voerde.

Die Lokalzeit-extra-Ausgabe ist im Anschluss auch in der ARD Mediathek abrufbar.

Redaktion: Marvin Hoffmann und Christian Brans-Schreckeneder

