Analytic Partners unterstützt Marken mit vorausschauenden Entscheidungen zur Förderung des Geschäftswachstums

Analytic Partners unterstützt Marken bei der Entwicklung von Marketing-Mix-Modellen und Multi-Touch-Attributions-Berichtskarten-ROIs zu zukunftsweisender kommerzieller Intelligenz für Geschäftswachstum.

Analytic Partners, das führende Unternehmen im Bereich der Marketing-Messung und -Optimierung, hat seine Plattform GPS-Enterprise (GPS-E) um neue Funktionen erweitert, die Unternehmen in die Lage versetzen, dynamische, vorausschauende Entscheidungen mit Überzeugung zu treffen. GPS-E liefert kommerzielle Intelligenz, die es Marken ermöglicht, sich von der rückblickenden Messung von Berichtskarten zu lösen und die raschen Veränderungen auf dem Markt und in der Gesamtwirtschaft zu berücksichtigen.

In der heutigen, immer komplexer werdenden Unternehmenslandschaft können sich Marketingexperten bei der Planung zukünftiger Aktivitäten nicht mehr auf die historischen Performance-ROI-Berichtskarten von Marketing-Mix-Modellen (MMM) und Multi-Touch-Attribution (MTA) verlassen. Was im letzten Quartal funktioniert hat, funktioniert im nächsten Quartal möglicherweise nicht mehr, da sich das wirtschaftliche Umfeld, das Kundenverhalten und das Wettbewerbsumfeld schnell ändern. Angesichts der Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung und Strategie ermöglichen die Commercial Analytics -Lösung und die Plattform GPS-E von Analytic Partners Marketingexperten, proaktive Entscheidungen zu treffen, die ihre Marken stärken.

Commercial Analytics nutzt fortschrittliche wissenschaftliche Erkenntnisse und bewährtes Fachwissen, um die Auswirkungen aller geschäftlichen Faktoren, einschließlich Marken-, Kunden-, Produkt-, Betriebs-, Markt- und externer Faktoren, zu verstehen und vorherzusagen. GPS-E integriert Daten, Analysen sowie Erkenntnisse und erleichtert die Entscheidungsfindung durch dynamische Prognosen und die Planung und Optimierung realer Szenarien.

Neue Funktionen sind jetzt mit Commercial Analytics auf der Plattform von Analytic Partners, GPS-Enterprise, verfügbar:

Proaktive Planung - generiert automatisch Investitionsszenarien, die alle internen Beschränkungen und externen Einflüsse berücksichtigen, um neue und ungenutzte Möglichkeiten zur Wertschöpfung aufzuzeigen.

generiert automatisch Investitionsszenarien, die alle internen Beschränkungen und externen Einflüsse berücksichtigen, um neue und ungenutzte Möglichkeiten zur Wertschöpfung aufzuzeigen. Szenario-Anleitung - verkürzt die Zeit bis zur Entscheidung, indem Marken in die Lage versetzt werden, multizentrische Pläne schneller zu entwickeln, zu optimieren und zu bewerten.

verkürzt die Zeit bis zur Entscheidung, indem Marken in die Lage versetzt werden, multizentrische Pläne schneller zu entwickeln, zu optimieren und zu bewerten. Prognosezusammenarbeit - ermöglicht es Marken, kontinuierlich Veränderungen zu antizipieren und darauf zu reagieren sowie aktuelle Erkenntnisse funktions- und teamübergreifend auszutauschen. Marken können sich leicht an veränderte Marktbedingungen anpassen und umschwenken, Annahmen anpassen sowie optimieren, um genauere Prognosen zu liefern.

ermöglicht es Marken, kontinuierlich Veränderungen zu antizipieren und darauf zu reagieren sowie aktuelle Erkenntnisse funktions- und teamübergreifend auszutauschen. Marken können sich leicht an veränderte Marktbedingungen anpassen und umschwenken, Annahmen anpassen sowie optimieren, um genauere Prognosen zu liefern. Neue End-to-End-UI/UX - Sie erhalten zeitnahe Einblicke in die Vorgänge hinter den Kulissen und beleuchten die vermeintliche „Black Box". Die Transparenz in Bezug auf Datengenauigkeit, Analytik und Aktualität der Informationen schafft Glaubwürdigkeit bei der Planung und Entscheidungsfindung.

Analytic Partners verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Erkenntnissen zur Marketing-Messung und -Optimierung, der Validierung von Modellen und Analysetechniken sowie der Beantwortung vielschichtiger Geschäftsfragen und -ziele. Kunden, die Commercial Analytics von Analytic Partners für die Entscheidungsfindung nutzen, haben mehrfach Anerkennung in der Branche erhalten, darunter mehrere Jahre in Folge die ANA Genius Awards für Analytics Adoption, den Broadbent-Preis for Best Dedication to Effectiveness bei den IPA Effectiveness Awards und die I-COM Data Creativity Awards. Die neuen Funktionen bauen auf dem bewährten Erfolg auf, Daten in Fachwissen umzuwandeln, so dass Marken Wachstumschancen erschließen und einen wirtschaftlichen Nutzen erzielen können.

Nancy Smith, Präsidentin und CEO von Analytic Partners, erklärt: „Wir freuen uns, diese leistungsstarken, zukunftsweisenden Erweiterungen unserer Plattform GPS-E zu veröffentlichen. Das Tempo der Veränderungen auf dem Markt nimmt weiter zu. Aufgrund unserer engen Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Kunden haben wir ein genaues Verständnis für den Bedarf an proaktiven und zugänglichen Planungs- und Optimierungsmöglichkeiten. Die ersten Ergebnisse liegen vor, und unsere Kunden sind nun besser mit den Instrumenten für kommerzielle Entscheidungen und die Anpassung an die dynamischen Herausforderungen und Chancen des Marktes ausgestattet."

Die Commercial Analytics-Lösung von Analytic Partners ist für Marketingexperten auf der ganzen Welt verfügbar. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: https://analyticpartners.com/solutions/commercial-analytics

Informationen zu Analytic Partners

Analytic Partners ist das führende Unternehmen im Bereich der kommerziellen Analytik. Unsere Plattform GPS-Enterprise bietet adaptive Lösungen für ein tieferes Geschäftsverständnis und eine zeitgerechte Planung und Optimierung für das Marketing und darüber hinaus. Wir verwandeln Daten in Fachwissen, damit unsere Kunden starke Verbindungen zu ihren Kunden aufbauen und wirtschaftlichen Erfolg erzielen können. Weitere Informationen über Analytic Partners finden Sie auf der Website unter analyticpartners.com.

