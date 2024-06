Amazon.de

Prime-Mitglieder in Deutschland profitieren ab sofort von kostenloser Lieferung bei Lieferando

Prime-Mitglieder in Deutschland kommen ab sofort in den Genuss kostenloser Lieferungen ihrer Lieferando-Bestellungen ab 15 Euro*. Neben einer breiten Produktauswahl, vielfältiger Unterhaltung, großartigen Angeboten sowie einer schnellen und kostenlosen Lieferung bietet die Prime-Mitgliedschaft damit ab sofort eine weitere Möglichkeit zum Sparen.

Die neue Partnerschaft zwischen Amazon und Lieferando schafft sowohl für Prime-Mitglieder als auch für Lieferando-Partner einen großen Mehrwert. Prime-Mitglieder können bei zehntausenden Restaurants bestellen, was sie wollen, wann sie wollen, so oft sie wollen - und das ohne Liefergebühr. Lieferando-Partner erreichen dank Prime noch mehr Kund:innen.

"Mit der kostenlosen Lieferung ihrer Lieferando-Bestellungen helfen wir Prime-Mitgliedern, noch mehr zu sparen", sagt Jamil Ghani, Vice President Amazon Prime. "Durch die Partnerschaft mit Lieferando wächst der Wert einer Prime-Mitgliedschaft weiter und Kundinnen und Kunden können künftig noch mehr Komfort, Freude und Ersparnisse mit Prime genießen."

"Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit Amazon. Durch sie können Prime-Mitglieder in Deutschland ihre Lieblingsgerichte bei zehntausenden Restaurants unbegrenzt oft ohne Liefergebühr bestellen", sagt Andrew Kenny, Chief Commercial Officer bei Lieferandos Muttergesellschaft Just Eat Takeaway.com. "Damit erleichtern wir Verbraucherinnen und Verbrauchern einfach und angenehm ihren Alltag, machen Bestellungen erschwinglicher und stärken die Kundenbindung. Zugleich beschleunigt die Partnerschaft das Wachstum unserer Partner, verschafft ihnen einen Türöffner zu Prime-Mitgliedern."

Um das Angebot zu nutzen, müssen Prime-Mitglieder unter www.amazon.de/lieferando einmalig ihre Prime- und Lieferando-Konten miteinander verknüpfen. Damit erhalten sie frühzeitig Zugang zur kostenfreien Lieferung von "Lieferando Plus", einem neuen Treueprogramm, in dem Lieferando künftig auch andere exklusive Angebote und Rabatte von Restaurants und Handelspartnern bündeln wird.** Durch die Verknüpfung ihrer Konten erhalten Prime-Mitglieder unbegrenzt kostenlose Lieferungen für Bestellungen bei ihren örtlichen teilnehmenden Lieblingsrestaurants.

Zusätzlich zu dem neuen Angebot haben Mitglieder weiterhin zahlreiche Vorteile mit Prime. Sie können jeden Tag mit exklusiven Angeboten und kostenloser Lieferung Geld sparen und hochwertige Unterhaltung genießen - alles in einer Mitgliedschaft. Prime beinhaltet unter anderem den unbegrenzten Zugang zu preisgekrönten Filmen und Serien mit Prime Video, werbefreier Musik und Podcasts mit Amazon Music, kostenlose Spiele mit Prime Gaming, Bücher und Zeitschriften mit Prime Reading, unbegrenzten Fotospeicher mit Amazon Photos, und exklusive Angeboten, zum Beispiel am Prime Day - so ist die beste Unterhaltung jederzeit verfügbar, auch beim Genießen des Lieblingsessen zu Hause.

Weitere Details zum Angebot finden Prime-Mitglieder unter www.amazon.de/lieferando.

Redaktionshinweise:

* Das Angebot ist nur bei teilnahmeberechtigten Partnern erhältlich. Es gelten Mindestumsätze, zusätzliche Gebühren (einschließlich Servicegebühren) und die vollständigen AGBs.

** Lieferando plant sein neues Kundenbindungsprogramm Lieferando Plus in den nächsten Monaten einer größeren Zahl von Kund:innen anzubieten. Kund:innen, die keine aktiven Prime-Mitglieder sind, können kostenlose Lieferungen dann gegen eine geringe Gebühr beziehen.

Mehr über Prime

Prime bietet ein großartiges Einkaufserlebnis und breites Entertainment-Angebot und wird weltweit von mehr als 200 Millionen zahlenden Prime-Mitgliedern genutzt. Kund:innen in Deutschland und Österreich bietet Prime schnellen und kostenlosen Premiumversand für Millionen von Artikeln sowie GRATIS-Same-Day-Lieferung in ausgewählten Regionen. Zudem haben Prime-Mitglieder Zugriff auf exklusive Angebote, zum Beispiel am Prime Day, dem jährlichen Shopping-Event nur für Prime-Mitglieder. Darüber hinaus profitierst du als Prime-Mitglied von unbegrenztem Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video und in Deutschland überträgt Prime Video zudem das Top-Spiel am Dienstag der UEFA Champions League. Dazu eine riesige Auswahl an Songs und Podcasts werbefrei mit Amazon Music, Spiele und Spielinhalte mit Prime Gaming sowie unbegrenzten Speicherplatz für deine Fotos mit Amazon Photos. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München können Prime-Mitglieder mit Amazon Fresh ihren kompletten Wocheneinkauf bequem online erledigen. Prime kostet 8,99 Euro pro Monat beziehungsweise 89,90 Euro jährlich und ist jederzeit kündbar. Neu dabei? Dann entdecke Prime mit deinem 30-Tage-Gratiszeitraum. Mehr Infos unter: Amazon.de/prime.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de und folgen Sie @AmazonNewsDE.

Über Lieferando / Just Eat Takeaway.com

Lieferando ist ein erfolgreicher Onlinemarktplatz zum Bestellen von Essen, Lebensmitteln und Alltagsprodukten in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen stellt Partnern eine Plattform, Infrastruktur sowie zahlreiche Services für ihr digitales Bestellgeschäft bereit und erleichtert Konsument:innen die Bestellung per App. Darüber hinaus bietet Lieferando einen Logistikdienst mit festangestellten Fahrer:innen für Partner ohne eigenen Lieferservice. Lieferando wurde 2009 in Deutschland gegründet und gehört zu Just Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY). Der Technologiekonzern mit Hauptsitz in Amsterdam verbindet über seine Plattform Konsument:innen und mehr als 699.000 angeschlossene Partner aus Gastronomie, Lebensmittel- und Einzelhandel mit Standorten in 19 Ländern: den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Kanada, Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Polen, Slowakei, Spanien und Schweiz.

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell