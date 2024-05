Amazon.de

10 Jahre Kindle Storyteller Award

Amazon verleiht auch in diesem Jahr wieder den begehrten Literaturpreis für Self-Publisher

München (ots)

Der Kindle Storyteller Award feiert 10jähriges Jubiläum: Auch in diesem Jahr haben engagierte Schriftsteller:innen wieder die Chance auf den begehrten Literaturpreis. Bis einschließlich 31. August 2024 können Autor:innen ab 18 Jahren wieder ihre Self-Publishing-Werke für den Wettbewerb einreichen. Der Award ist mit einem Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro dotiert. Zudem erhält die oder der Gewinner:in die Chance, den Titel als Hörbuch mit Audible zu veröffentlichen. Die Auswahl der Gewinner:innen erfolgt durch eine literarische Fachjury der in diesem Jahr unter anderem die SPIEGEL Bestseller Autorinnen Jane S. Wonda ( @janes_wonda) und Rebecca Lina ( @elfenkindberlin) angehören.

Maria-Clara Beringer, Agent & Author Relations Country Lead bei Amazon Books Deutschland, zum Award: "Wir freuen uns, den Kindle Storyteller Award bereits zum 10. Mal auszuschreiben und sind sehr gespannt, welche Einsendungen uns in diesem Jahr erreichen. Der Award hat sich als feste Größe etabliert, verhilft Self-Publishern zu mehr Sichtbarkeit und zeichnet als einer der wenigen Literaturpreise die Werke unabhängiger und angehender Autorinnen und Autoren aus. Self-Publishing ermöglicht Autorinnen und Autoren ihre Werke selbstbestimmt zu veröffentlichen und lässt literarische Trends entstehen. Daher freuen wir uns besonders, mit Jane S. Wonda in diesem Jahr eine Jurorin an Bord zu haben, die selbst und mit großem Erfolg dank Kindle Direct Publishing eine große Leserschaft mit dem trendstarken Genre `Dark Romance´ begeistert."

Für die Teilnahme am Kindle Storyteller Award 2024 registrieren sich Autor:innen, indem sie ihren deutschsprachigen Text im laufenden Aktionszeitraum bis 31. August 2024 unter Angabe des Suchstichworts "kindlestoryteller2024" bei Kindle Direct Publishing hochladen. Alle Titel müssen für den Teilnahmezeitraum im KDP Select-Programm angemeldet sein und in gedruckter sowie digitaler Form veröffentlicht werden. Bei dem eingereichten Buch muss es sich zudem um eine Neuveröffentlichung handeln.

Die Gewinner:innen des Kindle Storyteller Award werden von einer vierköpfigen, literarischen Fachjury gekürt, die das Gewinnerbuch auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren wie Originalität, Kreativität des Inhalts sowie Qualität und Stil des Schreibens auswählt. In diesem Jahr besteht die Jury aus folgenden Expert:innen:

Jane S. Wonda, Self-Publishing Autorin, deren Neuauflage von "Dark Prince" es auf die SPIEGEL-Bestsellerliste geschafft hat

Rebecca Lina, Schauspielerin,Digital Creator und Verlags-Autorin, deren Ratgeber "Grounded" ebenfalls als SPIEGEL-Bestseller gelistet ist

Jobst-Ulrich Brand, Ressortleiter "Kultur & Leben" beim Nachrichtenmagazin Focus

Maria-Clara Beringer, Agent & Author Relations Country Lead bei Amazon Books Deutschland

Jane S. Wonda freut sich über ihre Ernennung zur Jurorin: "Ohne Self-Publishing wäre ich heute nicht da, wo ich bin - daher ist es mir eine enorme Freude, dieses Jahr Teil der Kindle Storyteller Award Jury zu sein und aufstrebenden Autorinnen und Autoren die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich kann nur allen ans Herz legen, sich zu bewerben und die Chance zu nutzen, die dieser Preis bietet. Ich freue mich schon sehr auf die (Dark Romance-) Geschichten, die dieses Jahr eingereicht werden."

Die letztjährige Preisträgerin, Sophie Edenberg, darüber, welchen Einfluss der Award auf ihre Arbeit als Autorin hatte: "Den Kindle Storyteller Award zu gewinnen, war für mich eine große Ehre und markierte einen entscheidenden Wendepunkt in meiner Karriere. Seither fühle mich in meiner Berufung als Autorin bestärkt wie nie zuvor. Die Neuveröffentlichung meines prämierten Romans "Unter Schwestern" sowie dessen Vertonung als Hörbuch waren für mich eine aufregende und ungemein motivierende Zeit; mein neuer Roman "Das Schweigen der Geliebten" wird im Herbst 2024 von Edition M (einem Imprint von Amazon Publishing) veröffentlicht. Ich bin schon sehr gespannt auf die weiteren Entwicklungen und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Amazon KDP für die Wertschätzung und diese fantastische Gelegenheit bedanken."

Der Kindle Storyteller Award ist ab sofort bis zum 31. August 2024 für Beiträge geöffnet, Bewerber:innen haben also noch etwas Zeit, ihre Werke zu finalisieren. Alle Titel müssen während der Teilnahme am Wettbewerb bei Kindle Direct Publishing Select angemeldet sein. Alle teilnehmenden Titel stehen Leser:innen als Taschenbuch unter www.amazon.de oder als E-Book für Kindle eReader, die Fire-Geräte sowie die Kindle-Lese-App für iOS und Android, PC und Mac zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.de/kindlestoryteller

Über Kindle Direct Publishing (KDP)

Kindle Direct Publishing (KDP) ist der schnelle, einfache und kostenlose Self-Publishing-Service von Amazon für E-Books, Taschenbücher und gebundene Bücher. Autor:innen und Verleger:innen können mit KDP Bücher in den Kindle-Store hochladen und Kindle-Kund:innen weltweit über Kindle eReader, Fire Tablet, iPad, iPod touch, iPhone, PC, Mac und Geräte auf Android-Basis erreichen. Dabei werden Autor:innen bei KDP mit bis zu 70 % an den Einnahmen beteiligt und behalten die volle Kontrolle sowie die Urheberrechte am Buch. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter: kdp.amazon.com.

