Nicht nur zum Valentinstag: Potsdam, Wolfsburg und Paderborn sind die romantischsten Städte Deutschlands

München (ots)

Anlässlich des diesjährigen Valentinstags hat Amazon.de das Kaufverhalten der Deutschen genauer unter die Lupe genommen, um die romantischste Stadt des Landes zu küren. Das Ergebnis ist eindeutig: Paris war gestern. Die deutsche Stadt der Liebe heißt Potsdam, denn hier wurden 2023 die meisten Liebesgeschichten gelesen. Dicht dahinter folgen Wolfsburg auf Platz 2 und Paderborn auf Platz 3. Den letzten Platz belegt Offenbach am Main - deswegen der Aufruf an alle, die dort leben: Spread Love und zeigt Deutschland, dass auch ihr einen Sinn für Romantik habt! Der 14. Februar bietet die perfekte Gelegenheit, das Genre zu erkunden, sich auf Amazon.de inspirieren zu lassen oder die Liebsten mit einer romantischen Lektüre zu überraschen.

Das ist die Top 15 der romantischsten deutschen Städte - basierend auf den Pro-Kopf-Verkäufen von eBooks und gedruckten Büchern bei Amazon.de im Jahr 2023 in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern:

Potsdam Wolfsburg Paderborn Mainz Moers Oldenburg Bergisch Gladbach Karlsruhe Erlangen Würzburg Braunschweig München Jena Aachen Münster

Das sind die meistverkauften Romantik-Titel im Jahr 2023 auf Amazon.de:

Dominiert wird die Liste von Lucinda Riley mit ihrer Bestseller-Reihe "Die sieben Schwestern".

Atlas - Die Geschichte von Pa Salt (Die sieben Schwestern, Band 8) von Lucinda Riley und Harry Whittaker Die verschwundene Schwester (Die sieben Schwestern, Band 7) von Lucinda Riley Die Sturmschwester (Die sieben Schwestern, Band 2) von Lucinda Riley Der Papierpalast von Miranda Cowley Heller Der Buchspazierer von Carsten Sebastian Henn Die Perlenschwester (Die sieben Schwestern, Band 4) von Lucinda Riley Die Mondschwester (Die sieben Schwestern, Band 5) von Lucinda Riley Die sieben Schwestern (Die sieben Schwestern, Band 1) von Lucinda Riley Pfeif auf den Prinzen, ich nehm das Alpaka von Jana Portas Das Geheimnis der Erbin von Sibylle Weischenberg

Für alle, die noch auf der Suche nach Inspiration für romantische Geschichten sind, gibt es auf Amazon.de eine breite Auswahl passender Werke. Mit Kindle Unlimited ist außerdem ein unbegrenzter Zugriff auf eine ganze Reihe an digitalen Romantik-Bestsellern möglich. Für diejenigen, die lieber analog statt digital lesen und den neuen Liebesroman schnell sowie unkompliziert in den Händen halten möchten, bietet Amazon.de den Premiumversand an. Damit werden Bücher besonders zügig - mit Amazon Prime sogar kostenlos - an die angegebene Wunschadresse geliefert. Prime-Mitglieder haben außerdem Zugang zu Prime Reading, einer Auswahl von Hunderten von eBooks, die flexibel verfügbar sind, wann und wo auch immer sich Kund:innen in eine romantische Atmosphäre versetzen wollen.

Und für all diejenigen, die nichts mit romantischer Literatur zum Valentinstag anfangen können: Auf amazon.de/valentinstag finden Kund:innen eine riesige Auswahl an Produkten und Inspiration für jedes Budget und jeden Geschmack.

