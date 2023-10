Neue Osnabrücker Zeitung

Gesundheitsminister zu Corona-Winter: "Eine Maskenpflicht schließe ich aus"

Osnabrück (ots)

Andreas Philippi sieht keine Pflichten und Verbote auf Bürger zukommen, wirbt aber um Achtsamkeit

Osnabrück. Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi geht mit Blick auf Corona-Infektionen gelassen in die kommenden Herbst- und Wintermonate. "Ich sehe in diesem Winter in Sachen Corona keinerlei Pflichten oder Verbote auf uns zukommen", sagte der SPD-Minister im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Zugleich warb der promovierte Mediziner jedoch um Achtsamkeit und darum, "aufmerksam durch die Welt zu gehen".

Konkret rät der Minister dazu, "eine Maske dabei zu haben, die man aufsetzen kann, um sich und andere zu schützen, wenn etwa in vollen Bussen oder Räumen offenkundig Viren kursieren". Eine neuerliche Maskenpflicht schließt der Minister nach eigenen Worten aber aus. "Nein, das sehe ich nicht." Er hoffe aber, "dass bei allen angekommen ist, dass besonders die verletzlichen Gruppen wie alte und kranke Menschen geschützt werden müssen".

Was wir momentan an Corona-Infektionen erleben, zeigt sich laut Philippi "meist über einfache Erkältungssymptome". Überdies zeige die Forschung, dass ein Virus, das sich weiterentwickelt, in der Regel nicht schwerer werde, sondern eher virulenter. "Man kann sich also leichter anstecken, aber die Verläufe sind deutlich milder und kürzer", erklärte der Minister.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell