Amazon.de

Amazon Deutschland als Top Employer 2024 ausgezeichnet

München (ots)

Amazon zählt erneut zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland. Ausgezeichnet wurde das Unternehmen u.a. für die Entwicklungsmöglichkeiten - 2023 wurden bei Amazon hierzulande über 1.900 Mitarbeitende befördert.

Amazon wurde in Deutschland zum zweiten Mal in Folge als Top Employer ausgezeichnet. Das Top Employers Institute würdigte damit die Anstrengungen des Unternehmens zur Förderung der Entwicklungsmöglichkeiten und des Wohlbefindens der Mitarbeiter:innen. 2023 haben sich allein in Deutschland mehr als 1.900 Mitarbeiter:innen bei Amazon beruflich weiterentwickelt und wurden befördert. Globale Beachtung findet auch das Career Choice Programm, das gezielt die Aus- und Weiterbildung von Amazon Beschäftigten in der Logistik fördert. Mehr als 110.000 Menschen haben daran teilgenommen.

Ebenfalls zum zweiten Mal erhielt Amazon die Zertifizierung als Top Employer in Europa.

Bester Arbeitgeber 2024 u. a. in der Amazon Logistik oder im Amazon Kundenservice

Die Top Employer-Auszeichnung für Amazon umfasst verschiedene Geschäftsbereiche in ganz Europa, einschließlich Logistik, Verwaltung, Kundenservice sowie die Forschungs- und Entwicklungszentren.

Carolin Fröhlich, Personalleiterin bei Amazon in Deutschland: "Was macht Amazon zum Top Employer? - Unsere Unternehmenskultur ist außergewöhnlich. Sie bietet Möglichkeiten, Neues zu lernen, Raum für Ideen zu haben und sich individuell weiterzuentwickeln. Jede Kollegin und jeder Kollege trägt zu unserem offenen, kooperativen und innovativen Arbeitsumfeld bei. Deshalb ist 'Top Employer' eine Auszeichnung für alle, die bei Amazon arbeiten. Sie ist Ansporn für uns, weiterhin alles dafür zu tun, unseren Kolleginnen und Kollegen ein Arbeitsumfeld zu bieten, um die eigenen Potenziale zu entdecken und auszubauen. Seit knapp 18 Jahren erlebe ich das bei Amazon und bin dankbar für all die tollen Menschen, mit denen ich jeden Tag arbeiten darf."

David Plink, CEO des Top Employers Institute: "Außergewöhnliche Zeiten bringen das Beste in Menschen und Organisationen hervor. Und das haben wir in diesem Jahr in unserem Zertifizierungsprogramm für Top Employers gesehen: außergewöhnliche Leistungen der zertifizierten Top Employers 2024. Diese Arbeitgeber haben stets gezeigt, dass ihnen die Entwicklung und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Herzen liegen. Damit bereichern sie alle gemeinsam die Welt der Arbeit. Wir sind stolz darauf, die diesjährige Gruppe der führenden mitarbeiterzentrierten Arbeitgeber bekanntzugeben und zu feiern: die Top Employers 2024."

Arbeiten bei Amazon: Unterschiedliche Jobs für unterschiedliche Menschen

Amazon bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Jobs für unterschiedliche Menschen. Einsteiger mit geringer Vorqualifikation, promovierte Akademiker:innen, Hochschulabsolvent:innen und Auszubildende bis hin zu Menschen mit jahrzehntelanger Berufserfahrung - sie alle können bei Amazon ihre Karriere entwickeln und den Alltag der Kund:innen positiv beeinflussen.

Als Arbeitgeber setzt Amazon auf gute Entwicklungsmöglichkeiten und eine attraktive Bezahlung mit vielen Extras. Zum umfassenden Paket an Zusatzleistungen gehören beispielsweise das kostenlose Deutschlandticket im Wert von monatlich 49 Euro, das für alle direkt bei Amazon beschäftigten Mitarbeiter:innen an allen Standorten gilt, eine kostenlose Lebens- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung sowie die Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge.

Über das Top Employers Institute

Das Top Employers Institute ist die weltweite Institution für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Es unterstützt dabei, Praktiken zu beschleunigen, um die Arbeitswelt zu bereichern. Durch das Top-Employers-Institute-Zertifizierungsprogramm können teilnehmende Unternehmen als Arbeitgeber der Wahl validiert, zertifiziert und anerkannt werden. Im Jahr 2024 hat das Top-Arbeitgeber-Institut mehr als 2.300 Organisationen in 122 Ländern/Regionen zertifiziert. Diese zertifizierten Top Employer beeinflussen das Leben von über 9 Millionen Mitarbeiter:innen weltweit zum Positiven.

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell