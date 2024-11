ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Jeder Tag ist "Orange Day": ROLAND Rechtsschutz startet neues Hilfsangebot für Opfer von häuslicher Gewalt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Kostenlose und anonyme Rechtsberatung für von Gewalt Betroffene

Rechtliche Fragen können Sorgerecht, Wohnraum-Fragen oder Unterlassungsverfügungen betreffen

Mitarbeitende werden durch Fachvortrag "Respektvoll hinsehen" sensibilisiert

Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen, das ist das Ziel der von den Vereinten Nationen initiierten "Orange Weeks". In diesem Jahr liegt der Fokus der Kampagne auf Frauen, die Gewalt in der Partnerschaft erleben. ROLAND Rechtsschutz möchte nicht nur Zeichen setzen, sondern auch konkrete Unterstützung anbieten. Deshalb hat sich das Unternehmen entschlossen, ein dauerhaftes Hilfsangebot zu starten. Tobias von Mäßenhausen, CEO von ROLAND Rechtsschutz: "Der aktuelle Trend ist mehr als besorgniserregend. Es muss ich etwas ändern! Wir wollen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, aktiv zur Veränderung beitragen. Jede Frau, jeder Mensch, der durch die von uns organisierte Rechtsberatung einen Weg aus der Gewaltspirale herausfindet, zählt." Laut Studien ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen und jede Stunde erleiden 14 Frauen häusliche Gewalt. Zahlen wie diese spiegelt das Lagebild zu "Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten" wider, das kürzlich vom Bundesinnenministerium und vom Bundesfamilienministerium vorgestellt wurde. Der Bericht erfasst Straftaten, die sich aufgrund des Geschlechts gegen Frauen richten. Traurige Realität: In allen erfassten Bereichen sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. "Uns ist wichtig, dass das Angebot möglichst vielen Opfern von Gewalt offensteht. Deshalb kann jede Frau die kostenlose Rechtsberatung in Anspruch nehmen, egal, ob sie Kundin bei uns ist oder nicht", betont von Mäßenhausen. Auch nicht weiblichen Gewaltopfern steht das Hilfsangebot selbstverständlich offen. Die dauerhafte kostenfreie Rechtsberatung kam aufgrund der Idee von Mitarbeiterinnen aus dem ROLAND-Frauennetzwerk zustande und wurde sofort vom Vorstand unterstützt.

So funktioniert die kostenfreie Rechtsberatung:

Opfer von häuslicher Gewalt können sich an die Telefonnummer 0221/8277-4566 wenden. Die Rufnummer ist von Montag bis Sonntag von 8 Uhr bis 20 Uhr erreichbar (außer an bundeseinheitlichen Feiertagen). Rechtliche Fragen, die Opfer haben können, betreffen zum Beispiel das Sorgerecht, die gemeinsame Wohnung mit dem Täter, das Stellen einer Strafanzeige oder das Erwirken von Unterlassungsverfügungen. Die Beratung erfolgt durch spezialisierte Anwälte. Das ist wichtig, denn eine Rechtsberatung in Deutschland darf in der Tat nur durch Rechtsanwälte erfolgen. Für die Kosten der durchgeführten Rechtsberatungen kommt ROLAND auf. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" von ROLAND Rechtsschutz: https://www.roland-rechtsschutz.de/lps/orange-week/

Orange Weeks bei ROLAND

Traditionell ist das von ROLÄNDERINNEN gegründete Frauennetzwerk der Organisator für die bei ROLAND stattfindenden Orange Weeks: Vom 25. November bis zum 10. Dezember 2024 setzt ROLAND mit seinen Mitarbeitenden ein Zeichen gegen häusliche Gewalt. Vor der Hauptverwaltung in Köln-Deutz werden orangefarbene Aktionsfahnen von UN-Women gehisst und Mitarbeitende tragen Kleidung in orange. In diesem Jahr können sich Mitarbeiter:innen am Standort Köln mit einem Fachvortrag von Alice Westphal "Respektvoll hinsehen - gemeinsam gegen Gewalt" informieren. "Häusliche Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und hat viele Facetten. Selbst wenn man Veränderungen an einem Menschen wahrnimmt, ist die Hemmschwelle hoch, so ein ernsthaftes Thema anzusprechen. Dazu kommt die eigene Verunsicherung welche Reaktion und Hilfestellung der von häuslicher Gewalt Betroffenen in so einer schwierigen Lage wirklich weiterhilft", begründet von Mäßenhausen die Auswahl des Vortrags.

Über ROLAND Rechtsschutz

Die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist ein Premium-Anbieter für Rechtsschutz und seit mehr als 65 Jahren tätig. Mit einem Marktanteil von rund zehn Prozent gehört ROLAND Rechtsschutz zu den führenden deutschen Rechtsschutz-Versicherern. Dank der modularen Produktstruktur können sich Privat-, Firmen- und Industriekunden ihren Versicherungsschutz nach Bedarf zusammenstellen. Als zuverlässiger Partner berät das Unternehmen nicht nur im klassischen Rechtsfall, sondern unterstützt auch aktiv bei nachhaltigen Konfliktlösungen.

ROLAND Rechtsschutz - mit Stammsitz in Köln - hat Niederlassungen in Österreich, Italien und Norwegen. Das Leistungsportfolio der ROLAND-Gruppe wird durch die Tochtergesellschaften ROLAND Schutzbrief, ROLAND Assistance, ROLAND AssistancePartner, Assistance Partner Services und Jurpartner Services ergänzt. Im Jahr 2023 hatte die ROLAND-Gruppe über alle Gesellschaften hinweg Bruttobeitragseinnahmen und Umsatzerlöse in Höhe von 674 Millionen Euro sowie insgesamt 1.353 Mitarbeitende. Weitere Informationen zu ROLAND Rechtsschutz gibt es im Internet unter www.roland-rechtsschutz.de.

Original-Content von: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, übermittelt durch news aktuell