Stärkste deutsche Markenidentitäten: Wer steht an der Spitze?

Die Unternehmensberatung FehrAdvice & Partners stellt am 13. März erstmals ihre Studie zur Marken- und Unternehmensidentifikation auch für Deutschland vor. Sie zeigt interessante Besonderheiten im Vergleich zu Österreich und der Schweiz, analysiert die Vielfalt an starken Markenidentitäten und beleuchtet besonders die Positionierung deutscher Automobilhersteller bei ihren Kunden.

Im Zwei-Jahres-Rhythmus untersucht FehrAdvice & Partners mit dem Identitätsindex die Marken- und Unternehmensidentifikation in Österreich und der Schweiz. 2024 wurde erstmals auch Deutschland in die Studie einbezogen. Die Untersuchung betrachtet die identitätsstiftende Wirkung von 80 führenden Unternehmen in Deutschland und beleuchtet strategische Aspekte. Dabei zeigt sich, dass das Identitätsniveau in Deutschland hoch ist und interessante Unterschiede im Vergleich zu Österreich und der Schweiz bestehen. Die Ergebnisse zeigen eine Vielzahl starker Markenidentitäten in Deutschland, ohne dass eine bestimmte Branche dominiert. Sowohl der Einzelhandel als auch internationale Mischkonzerne sind prominent vertreten. Zusätzlich gibt die Studie Einblicke in die Positionierung deutscher Automobilhersteller bei ihren Kunden in Zeiten starker Umbrüche auf dem Mobilitätsmarkt.

Diese umfassende Untersuchung wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Schweizer Beratungsunternehmen FehrAdvice & Partners AG und dem Marktforschungsinstitut MindTake Research durchgeführt.

Ihre Gesprächspartner sind:

Luca Geisseler, CEO & Executive Behavioral Designer FehrAdvice & Partners

Alexis Johann, Executive Behavioral Designer & Managing Partner FehrAdvice & Partners

Andrea Eckes, Marktforschungsexpertin von Reppublika/ Mindtake Research

