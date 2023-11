Neue Osnabrücker Zeitung

Migration: Linnemann wirft Grünen Blockade vor

Osnabrück (ots)

CDU-Generalsekretär kritisiert: "Es ist eine Mär, dass unser jetziges System besonders human wäre" - Wer wirklich Hilfe brauche, schaffe es gar nicht nach Deutschland

Osnabrück. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wirft den Grünen vor, ernsthafte Maßnahmen zur Eindämmung der illegalen Migration nicht zu unterstützen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Linnemann: "Die Grünen lehnen ernsthafte Maßnahmen zur Eindämmung der illegalen Migration ab. Es kann nur einen Deutschlandpakt geben, wenn ein Umdenken stattfindet und Maßnahmen beschlossen werden, die geeignet sind, um illegale Migration deutlich zu reduzieren."

Die Politik müsse dafür sorgen," dass nur nach Europa kommt, wer einen positiven Asylbescheid hat, einen echten Schutzgrund". Dafür brauche es Aufnahmezentren in Drittstaaten, in denen die Asylverfahren durchgeführt werden. "Aber das wird insbesondere von den Grünen nicht gewollt. Wir haben in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt pro Jahr 270.000 Flüchtlinge registriert, aber rund jeder zweite Asylantrag wird abgelehnt. Es ist eine Mär, dass unser jetziges System besonders human wäre. Im Augenblick kommen vor allem diejenigen, die stark und jung sind. Wer wirklich Hilfe braucht, schafft es gar nicht nach Deutschland", sagte Linnemann.

