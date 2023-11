Neue Osnabrücker Zeitung

"Wetten, dass..?"-Erfinder Frank Elstner will letzte Sendung mit Gottschalk als Publikumsgast verfolgen

Bei Frage nach Fortsetzung skeptisch: "Einmaligkeit dieser Sendung ist verloren gegangen"

Osnabrück. Frank Elstner, Erfinder der legendären Samstagabendshow "Wetten, dass..?", will die letzte Sendung mit Moderator Thomas Gottschalk am 25. November aus dem Publikum verfolgen. "Ich freue mich auf die letzte Sendung, die ich höchstwahrscheinlich im Publikum mitverfolgen werde, und hoffe, dass es ein schöner Abschied wird, an den man sich lange erinnert", sagte der 81-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Zur Frage, ob er dem Tag mit einer gewissen Traurigkeit entgegenblicke, sagte Elstner: "Ich habe so oft in meinem Leben Abschied geübt, dass ich nicht damit rechne, dass mich das umhauen wird."

Angesprochen auf eine mögliche Fortsetzung der Unterhaltungssendung mit einem Gottschalk-Nachfolger, zeigte Elstner sich zerknirscht: "Über ,Wetten, dass..?' wurde leider so lange geredet und es wurde so viel kopiert, dass die Einmaligkeit dieser Sendung verloren gegangen ist." Außerdem habe er sich vorgenommen, über ein Wenn und Aber von "Wetten, dass..?" nicht mehr zu spekulieren.

In dem Gespräch mit der NOZ räumte der frühere Fernsehmoderator ein, dass es ihn lange belastet habe, einst sein Abi nicht bestanden zu haben. "Durchs Abitur gefallen zu sein hat mich jahrelang verfolgt. Damals habe ich mir geschworen, nie wieder in eine Situation zu kommen, in der andere Menschen darüber entscheiden, ob ich Karriere mache oder nicht." Er habe nach dem ersten Scheitern beim Abi einen zweiten Anlauf unternommen, aber "denselben Trottel" als Klassenlehrer bekommen. "Dann bin ich aufgestanden und habe gesagt: Macht's gut, Jungs, mich seid ihr los."

