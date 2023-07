Klinikum Bielefeld gem. GmbH

Innovation im Recruiting: Klinikum Bielefeld bringt den Schnuppertag aufs eigene Smartphone

Bielefeld (ots)

Das Klinikum Bielefeld revolutioniert die Mitarbeitergewinnung mit einem neuartigen interaktiven Personalvideo. Zukünftige Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter haben nun die Möglichkeit, einen virtuellen "Schnuppertag" in ihren Traumjob zu erleben, ohne das Haus verlassen zu müssen.

In einem hochmodernen interaktiven Format stellt das Klinikum Bielefeld die Bereiche des allgemeinen Pflegedienstes, der Intensivpflege und des Anästhesie- und OP-Funktionsdienstes vor. Die Mitarbeiter*innen Nadine Naujoks aus dem allgemeinen Pflegedienst, Danilo Mantey und Christina Lechtreck aus dem Funktionsdienst und Kilian Heinze aus der Intensivpflege führen durch ihren Arbeitsalltag und beantworten Fragen, die potentielle Bewerber*innen zu ihren jeweiligen Arbeitsbereichen haben könnten.

Mit diesem innovativen Format will das Klinikum einen realistischen Einblick in den Alltag der Mitarbeiter*innen geben und so potentielle Bewerber*innen für die Arbeit im Klinikum begeistern.

Das Besondere: Jeder virtuelle Schnuppertag ist individuell gestaltbar. Die Teilnehmer*innen entscheiden selbst per Klick, wen sie begleiten möchten und wie ihr Tag im Klinikum Bielefeld verlaufen soll. Sie können sogar dabei helfen, die täglichen Aufgaben zu erledigen und so ein realistisches Bild vom Arbeitsalltag im Klinikum erhalten.

Das Klinikum Bielefeld lädt alle Interessierten ein, diesen einzigartigen Blick hinter die Kulissen zu werfen und selbst zu erleben, was es bedeutet, ein/e Alltagsheld*in in der Gesundheitsbranche zu sein.

Für weitere Informationen und Zugang zu dem interaktiven Video besuchen Sie bitte die Website des Klinikums Bielefeld: www.klinikumbielefeld.de

Original-Content von: Klinikum Bielefeld gem. GmbH, übermittelt durch news aktuell