Straubinger Tagblatt

Nord Stream - Kühlen Kopf bewahren

Straubing (ots)

Die "ukrainische Spur" kommt Moskau durchaus gelegen. Ohne massive Hilfe aus dem Westen hat die Ukraine gegen die russischen Invasoren keine Chance. Eine Million Schuss Munition hat Verteidigungsminister Oleksij Resnikow am Mittwoch von der EU gefordert. Gelangte man im Westen aber zur Überzeugung, Kiew greife zu Methoden wie der Pipeline-Sprengung, würde die öffentliche und politische Zustimmung zu Waffenlieferungen schnell schwinden.Deshalb gilt es, sehr genau hinzuschauen, was gesichert ist und was Vermutungen sind. Die Geschichte lehrt: Das erste Opfer im Krieg ist immer die Wahrheit.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell