Hotel DIE SONNE **** superior

Ideal für Familien mit Kleinkindern ist ein Herbsturlaub in Saalbach Hinterglemm

Bild-Infos

Download

Saalbach (ots)

Die Urlaubsregion Saalbach-Hinterglemm ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Der Herbst hat es aber ganz besonders in sich. Nicht nur die Landschaft zeigt sich von der buntesten Seite, sondern auch das Freizeitangebot in der eher ruhigeren Zeit ist und bleibt großartig.

Für wanderfreudige Familien gibt es eine Vielzahl an kinderfreundlichen Spazier- und Wanderwegen. Entlang malerischer Bergseen, durch tiefgrüne schattige Wälder, über aussichtsreiche Bergkämme und sanfte Almen geht es Schritt für Schritt hinauf zum unvergesslichen Bergerlebnis. Die Belohnung ist ein grenzenloses Panorama über die sanften Rücken der Pinzgauer Grasberge, die schroffen Gipfel der Kitzbüheler Alpen und die schneebedeckten Spitzen der Hohen Tauern. Hier kann man in aller Stille einfach Innehalten und ruhige Momente genießen, den Alltag weit hinter sich lassen und die Gedanken schwerelos werden lassen.

Wer sich den Anstieg zum Gipfel komfortabel verkürzen möchte, dem stehen in Saalbach Hinterglemm bis zu sechs moderne Bergbahnen zur Verfügung. Diese sind teilweise bis Mitte Oktober in Betrieb. Sie ermöglichen in der beliebten Salzburger Urlaubsdestination einen schnellen und kraftschonenden Aufstieg. Mit der JOKER CARD ist die Benutzung der Bergbahnen in Saalbach Hinterglemm für alle Wanderer vollkommen kostenlos.

Aber auch auf 2 Rädern lässt sich die Landschaft im Tal und am Berg wunderbar erkunden. Als Radfahrer haben Sie mit Saalbach Hinterglemm ein besonders schönes Fleckchen Alpen gefunden, das mit zahlreichen Tourenvarianten aufwartet. Zusätzlich sorgen verschiedenste Serviceleistungen im Ort für größtmöglichen Komfort im Bikeurlaub.

Ein Urlaub für Familien mit Kleinkindern soll vor allem eines sein: möglichst unkompliziert. Als Ihr perfektes Urlaubszuhause empfiehlt sich dabei das 4-Sterne superior Familienhotel DIE SONNE in Saalbach. Das Hotel bietet nicht nur kindergerechte Einrichtungen und Annehmlichkeiten sondern auch ein unvergleichliches All-Inclusive-Angebot. Verschiedene Aktivitäten und Betreuungsprogramme sowie ein spannendes Erlebnisprogramm lassen keine Urlaubswünsche offen.

Kinder ab 2 Jahre sind im SONNE Mini Club herzlich willkommen! Sieben Tage die Woche gibt es ein ganztägiges Animationsprogramm, teils auch abends. Gemeinsames Kochen, Basteln, Malen und Spielen stehen auf dem Programm sowie ein paar Abenteuerreisen für Kids ab 4 Jahre zu nahegelegenen Attraktionen. Hier kommt gewiss keine Langeweile auf.

Der Wellnessbereich lässt auch keine Wünsche offen. Die Sonnenoase ist speziell für Familien. Hallenbad, gemütlicher Ruhebereich, Infrarot-Familien-Inseln sowie ein toller Familien Outdoor-Spaß-Whirlpool stehen zur Verfügung. "Adults only" heißt es dafür im Sonnenhaus mit einzigartiger finnischer Hochsitzsauna mit Ausblick, Bio-Sanarium, Sole-Dampfbad, Infrarotkabine, Entspannungs- & Ruhe-Zone wie das Kaminzimmer, mit Wasserbetten und einen Fitnessraum mit Cardiogeräten von Technogym.

Kulinarisch verwöhnt die traditionelle österreichische Küche mit internationalen Einflüssen - kreiert mit regionalen, biologischen Qualitäts-Produkten und Wildbret aus eigener Jagd. Auch spezielle Gerichte für Allergiker und Veganer werden angeboten. Alle Getränke sind kostenlos (08.00 - 24.00 Uhr) und damit sind wirklich alle Getränke gemeint: das frisch gezapfte Bier, der gemütliche Nachmittagstee oder der Aperolspritzer. Genauso wie der kreative Aperitif, dem die individuelle Weinbegleitung beim Abendmenü folgt. Danach gibt es den passenden Digestif. Und wie schön ist das Nightlife erst, wenn der Hauscocktail, der Wodka Lemon oder das Gläschen Prosecco keine Spuren auf der Rechnung hinterlassen.

Und obendrauf ist noch die Saalbach JOKER CARD inklusive! Neben der kostenlosen Nutzung der Bergbahnen sowie den Zugang zu den beliebtesten Attraktionen der Region, genießen JOKER CARD-Inhaber einen Preisvorteil von 30% auf Bike-Tickets der größten Bike-Region Österreichs u.v.m.

SONNE Familien Wanderherbst vom 17.09. bis 16.10.2022 5 Nächte buchen und nur 4 bezahlen - ab EUR 568,- p.P. inkl.

SUPER SONNE ALL INCLUSIVE Kulinarik mit Getränken von 08.00-24.00 Uhr

SUPER SONNE FAMILY mit Kinderanimation ab 2 Jahren an 7 Tagen pro Woche

JOKER CARD zur freien oder ermäßigten Nutzung der Bergbahnen sowie vieler weiterer Attraktionen

1 Spa-Gutschein im Wert von EUR 15,-

Familinehit: Kinder bis 6 Jahre schlafen kostenlos im Zimmer der Eltern

Weitere Informationen unter: www.hotel-sonne.at

Original-Content von: Hotel DIE SONNE **** superior, übermittelt durch news aktuell