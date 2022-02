Hotel DIE SONNE **** superior

Sommerspaß in Saalbach - Ab in den Urlaub ins All-Inklusive-Hotel DIE SONNE ****superior

Saalbach (ots)

Eines ist gewiss, der nächste Sommerurlaub kommt bestimmt! Um ein bisschen Vorfreude zu schüren, verraten wir Ihnen hier die tollsten Aktivitäten für die ganze Familie in den Sommermonaten in Saalbach Hinterglemm. Freuen Sie sich auf eine tolle Zeit, gemeinsame Stunden am Berg und unvergessliche Abenteuer!

1. Montelino's Erlebnisweg am Kohlmais Saalbach Hinterglemm hat sich neben Bikern und Wanderern auf Familien spezialisiert. Es gibt tolle Angebote für Kinder in allen Altersstufen. Mit der JOKER CARD nutzen Gäste vom Hotel DIE SONNE viele dieser Attraktionen kostenlos - so wie den Montelino's Erlebnisweg am Kohlmais. Die Kohlmaisbahn bringt Sie bequem bis zur Bergstation, von wo der Montelino's Erlebnisweg startet. Es gibt viel zu entdecken - lustige Spielstationen, lange Rutschen, liebevoll angelegte Spielebereiche und die traumhafte Aussicht auf das ganze Tal überzeugen auf ganzer Linie! Der etwa drei Kilometer lange Erlebnisweg ist mit dem Kinderwagen befahrbar. Als besonderes Extra gibt es die Wildtierfütterung beim Wildgehege!

2. Erlebnistalschluss in Hinterglemm Der Erlebnistalschluss ist wunderbar vielseitig! Man kann mit dem Wanderbus und dem Talschlusszug ganz bequem bis dort hinfahren, außerdem stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Die Highlights im Talschluss: Golden Gate Bridge der Alpen, Europas größter Hochseilpark, Baumzipfelweg, Niederseilpark, Jump & Slide Park, Schnitza's Holzpark, Teufelswasser, Flying Fox XXL, Wildlife Trail, u. v. m. Im Erlebnistalschluss finden kleine und große Abenteurer Platz zum Toben, Erkunden und Entdecken!

3. Märchenwald in Hinterglemm Der Märchenwald in Hinterglemm ist abends beleuchtet und ein echter Tipp für die ganze Familie. Die liebevoll geschnitzten und bemalten Holzfiguren zeigen die schönsten Märchen. Froschkönig, Schneewittchen und viele weitere wunderschöne Figuren begeistern die Kids!

4. Biken für große und kleine Radler Saalbach Hinterglemm gilt gemeinsam mit Leogang und Fieberbrunn als größte - und wahrscheinlich lässigste - Bikeregion Österreichs. Über 400 Kilometer Bikewege, tolle Trails und Strecken sorgen bei der ganzen Familie für Bike-Fun pur. Unterschiedliche Downhillstrecken sind speziell für Familien und Anfänger angelegt, außerdem gibt's den neuen LEARN TO RIDE PARK in Saalbach zu entdecken!

5. Kinderanimation Hotel DIE SONNE - Wellness für Mama & Papa Im Rahmen der Kinderanimation vom Hotel DIE SONNE lernen Kids neue Freunde aus der ganzen Welt kennen. Der SONNE Mini Club ist für alle Kinder ab zwei Jahren zugänglich. Die liebevollen und professionellen MitarbeiterInnen gestalten die Kinderanimation abwechslungsreich und altersgerecht. 7 Tage in der Woche, ab 2 Jahren, auch stundenweise möglich. Der SONNE Mini Club ist zu den Betreuungszeiten geöffnet, der Teensclub ist frei zugänglich.

Während die Kinder im SONNE Mini Club bestens betreut werden, genießen Mama und Papa eine herrliche Auszeit im Wellnessbereich oder aktive Stunden in den Bergen. Freuen Sie sich auf Ihren nächsten Familienurlaub im Hotel Die Sonne ****superiorim wunderschönen Saalbach Hinterglemm!

SONNE Vorteilswochen vom 26.05. - 09.07.2022 und 20.08.-16.10.2022 7 Nächte ab EUR 852,- p.P. inkl.

SUPER SONNE ALL INCLUSIVE Kulinarik mit Getränken von 08.00-24.00 Uhr

SUPER SONNE FAMILY mit Kinderanimation ab 2 Jahren an 7 Tagen pro Woche

JOKER CARD zur freien oder ermäßigten Nutzung der Bergbahnen sowie vieler weiterer Attraktionen

1 Spa-Gutschein im Wert von EUR 15,-

Weitere Informationen unter: www.hotel-sonne.at

