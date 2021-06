medi GmbH & Co. KG

Ausgezeichnet mit dem German Brand Award 2021

Hervorragende Markenarbeit zum mediven® angio

Bild-Infos

Download

Bayreuth (ots)

Anfang 2021 brachte medi eine Produktneuheit auf den Markt: den medizinischen Kompressionsstrumpf mediven angio. Jetzt wurde die hervorragende Markenarbeit dazu mit dem German Brand Award gewürdigt. medi erhielt die Auszeichnung "Special Mention" in der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Communication - Integrated Campaign. Es ist bereits der siebte German Brand Award für das Bayreuther Familienunternehmen.

Kompression neu gedacht - und ganzheitlich kommuniziert: der medizinische Kompressionsstrumpf mediven angio von medi schließt eine bisherige Versorgungslücke. Mit ihm können jetzt auch Patienten mit chronischer Venenerkrankung und gleichzeitig leichter bis mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oder Diabetes mellitus sicher versorgt werden. Denn diese galten im Kontext der Kompressionstherapie bisher als Risikopatienten. Doppeltes Plus des mediven angio: seine einzigartigen Produkt-Eigenschaften und die wissenschaftlich bestätigte Sicherheit durch eine klinische Studie.*

Diese Besonderheiten vermittelt medi in einer holistisch und global gedachten Kampagne, für die der medizinische Hilfsmittelhersteller jetzt mit dem German Brand Award ausgezeichnet wurde. Im Fokus: die Aufklärung von Fachhandel, Arzt und Patienten. Dafür hat medi kreative und digitale Schulungsangebote entwickelt. In anschaulichen Erklärvideos informiert medi umfassend - von der Pathologie und dem Therapieansatz bei chronischen Venenerkrankungen über deren Begleiterkrankungen bis hin zum mediven angio als Therapiemöglichkeit. Verlängert werden die Videos um Online- und Print-Material im aufmerksamkeitsstarken Layout mit den besonderen Produkt-Eigenschaften und der klinischen Studie im Mittelpunkt.

Immer einen Schritt weiter gehen

"Mit dem medizinischen Kompressionsstrumpf mediven angio können wir Patienten nun sicher versorgen, die aufgrund ihrer Begleiterkrankungen bisher als Risikopatienten in der Kompressionstherapie galten. Umso wichtiger war es, über diese neue Therapiemöglichkeit allumfassend aufzuklären - bei Fachhändlern, Ärzten und Patienten. Die Auszeichnung unserer Markenarbeit zeigt uns, wie wichtig es ist, ein Produkt ganzheitlich zu betrachten. Wir gehen immer einen Schritt weiter und richten dabei alles getreu unserem Motto 'medi - ich fühl mich besser' auf die spezifischen Bedürfnisse unserer wichtigsten Zielgruppen aus", so Daniel Schöttner, Produktmarketing Manager Compression medi.

Zum German Brand Award 2021

Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute. Das Institut wurde durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet, um Markenführung als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Es versteht sich als Impulsgeber der deutschen Markenwirtschaft, der die wichtigsten Markenmacher zusammenbringt und Markendialoge anregt. Mit dem German Brand Award vergibt das Institut einen der wichtigsten deutschen Markenpreise.

Surftipps:

www.medi.biz/angio

www.medi.de/unternehmen/auszeichnungen

www.medi.de/arzt/medizin-wissenschaft/pavk-diabetes-mellitus

Zweckbestimmung: mediven® angio ist ein rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.

Quelle: *Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

medi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten weltweit rund 3.000 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwendern und Patienten maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und orthopädische Einlagen. Darüber hinaus fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkte mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute liefert medi mit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.com

Original-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell