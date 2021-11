Hotel DIE SONNE

Pulverschnee, Wellness & Genuss im ALL INCLUSIVE Hotel DIE SONNE ****superior in Saalbach Hinterglemm

Saalbach, Österreich (ots)

Eine wunderschön verschneite Berglandschaft, perfekte Pisten, Skispaß pur und im Hotel "alles inklusive" genießen - so sieht der Winterurlaub im Hotel Die SONNE****superior in Saalbach aus. Der Einstieg in den Skicirkus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn befindet sich unmittelbarer Nähe des Hotels, welches Sie in wenigen Minuten mit dem hauseigenen Skishuttle erreichen. 270 bestens präparierte Pistenkilometer sorgen für Abwechslung und Spaß auf den verschneiten Hängen. Abfahrten in allen Schwierigkeitsgraden, Snowboardpisten und Übungshänge für Anfänger und Kinder sind ebenfalls vorhanden, wie auch urige Hütten für eine gemütliche Einkehr.

Das besondere Urlaubszuckerl ist aber das All-Inclusive-Leistungspaket vom Family & SPA Hotel "Die Sonne":

Es beginnt beim Wohnen, geht weiter über kulinarische Genüsse von früh bis spät - inkl. aller Getränke - bis hin zu einem tollen Aktiv- & Vitalprogramm. Sogar das Sonne- Taxi zu allen Ski-Bergbahnen in Saalbach und Hinterglemm, zum Ski-Verleih oder einfach zum Flanieren in die beiden Orts-Zentren ist inklusive. So ist Urlaub kalkulierbar, Sie vermissen nichts und die Geldtasche wird geschont.

Das Hotel überzeugt aber nicht nur durch tolle Angebote, sondern auch durch das besondere Ambiente und der geschmackvollen Einrichtung. Tradition trifft Lifestyle - stylische Zimmer mit Holz- & Loden-Elementen, Gesundheitsbetten ohne Metall, antiallergischen Bettbezügen und Komfort-Badezimmern sowie gratis WLAN erwarten Sie.

Der Wellnessbereich lässt auch keine Wünsche offen. Die SONNENOASE ist speziell für Familien. Hallenbad, gemütlicher Ruhebereich, Infrarot-Familien-Inseln sowie ein toller Familien Outdoor-Spaß-Pool (für bis zu zwölf Personen) stehen zur Verfügung. Das SONNENHAUS für Gäste ab 15 Jahren wartet mit einzigartiger finnischer Hochsitzsauna mit Ausblick, Bio-Sanarium, Sole-Dampfbad, Infrarotkabine, Entspannungs- & Ruhe-Zone wie das Kaminzimmer mit Wasserbetten, zwei iPads WEG und ein Fitnessraum mit Cardiogeräten von Technogym auf! Und im ZIRBEN-SPA genießen Sie entspannende & aktivierende Massagen, Körper- & Gesichts-Behandlungen mit hochwertiger Bio-Produktlinie!

Für das leibliche Wohl sorgt die traditionelle österreichische Küche mit internationalen Einflüssen - kreiert mit regionalen, biologischen Qualitäts-Produkten und Wildbret aus eigener Jagd. Auch spezielle Gerichte für Allergiker und Veganer werden angeboten - sehr beliebt sind die Lifetime-Menüs, die vegetarisch als auch gluten- und laktosefrei sind.

Auch im Bereich "Aktiv & Vital" wird im Hotel DIE SONNE so einiges geboten. Bereits frühmorgens locken abwechslungsreiche Angebote ins Wasser oder an die frische Luft - die hoteleigenen, erfahrenen Urlaubscoaches starten gerne, gemeinsam mit Ihnen, beschwingt in den Tag. Ihr All-inclusive-Aktivurlaub in Saalbach hat so manches Schmankerl zu bieten.

PULVERSCHNEE- & FIRNTAGE ALL INCLUSIVE

buchbar vom 05.03. - 03.04.2022

3 Nächte "All Inclusive" ab EUR 540,- p.P. und

4 Nächte "All Inclusive" ab EUR 720,- p.P.

Im Angebot enthaltene Leistungen:

Übernachtungen in der gebuchten Kategorie

Kulinarik mit Getränken von 08.00-24.00 Uhr

Benützung des Wellnessbereiches

geführte Rodelabende, Skitagen, Aktivprogramm, etc.

Für Familien: Kinderanimation ab 2 Jahren an 7 Tagen pro Woche

Hotel DIE SONNE 4*superior

Das All Inclusive Hotel

Familie Schwabl

Altachweg 334

A-5753 Saalbach, Österreich

Tel. +43 6541 7202

saalbach@hotel-sonne.at

www.hotel-sonne.at

