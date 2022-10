BDAE GRUPPE

Auslandsspezialist BDAE gewinnt Assekuranz Award

Der BDAE hat den Jury-Preis des Assekuranz Awards für sein besonderes Konzept rund um Auslandsversicherungen gewonnen. Der Award der Mein Geld Mediengruppe wurde das zweite Mal in Folge von einer unabhängigen Expert*innen-Jury vergeben.

Das Unternehmen wurde für seine hohe Kompetenz und Produktvariabilität ausgezeichnet. Zielgruppe des BDAE sind Personen, die sich beruflich oder privat für längere oder unbefristete Zeit im Ausland aufhalten und einen passenden Krankenversicherungs-Schutz benötigen, der mit einer Reise-Krankenversicherung nicht mehr abzudecken ist.

Langfristiger Schutz fürs Ausland vom Experten

In der Begründung der Jury hieß es, dass das tarifliche Leistungsangebot überzeugt habe. Dieses sieht zum Beispiel vor, dass chronische Vorerkrankungen oder angeborene Leiden mit versichert werden können, sogar zeitlich unbefristet und weltweit. Auch das dahinterliegende Beratungsangebot für Versicherte, Arbeitgebende, die ihre Mitarbeitenden entsenden und auch für Vermittler, deren Kundinnen und Kunden ein derart spezifisches Produkt nachfragen, sei außergewöhnlich.

"Dieser Preis zeigt, dass unser Spezial-Know-how in puncto Auslandsversicherungen und internationalem Mitarbeitereinsatz die aktuellen Bedürfnisse und Notwendigkeiten bedient. Seit mehr als 25 Jahren entwickeln und optimieren wir mit unserem großartigen und erfahrenen Team Absicherungsprodukte für Personen, die längerfristig ins Ausland gehen", sagt BDAE-Geschäftsführer Philipp Belau.

Über den Assekuranz Award

Mit dem Assekuranz Award, dem ersten reinen Versicherungs-Award in Deutschland, sollen die erfolgreichsten Konzepte der Versicherungsanbieter einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der Assekuranz Award wird in insgesamt 13 Kategorien vergeben - konkret in den Bereichen Leben, Kranken, Digital Leben, Digital Kranken, Digital Sach, Innovation Leben, Innovation Kranken, Innovation Sach, Nachhaltigkeit Leben, Nachhaltigkeit Kranken, Nachhaltigkeit Sach und Marketing.

Zusätzlich wird ein Sonderpreis der Jury an eine Gesellschaft vergeben, deren besondere Leistung herausragt, die aber nicht in die vorgegebenen Kategorien einzuordnen ist. Die Fachjury besteht aus erfahrenen Vertreterinnen und Vertretern der Versicherungsbranche.

assekuranz-award.de

Über die BDAE Gruppe

Die BDAE Gruppe konzentriert sich seit 1995 ausschließlich darauf, Expats, digitale Nomad*innen und Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei den angebotenen Versicherungen handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die das Ergebnis von mehr als 25 Jahren Spezial-Know-how in Sachen Langzeit-Auslandskrankenversicherung darstellen. Eine eigene Unternehmensberatung - die BDAE Consult - unterstützt die Personalverantwortlichen von Unternehmen bei Rechtsfragen zum Thema internationale Mitarbeitereinsätze.

Sehen Sie hier Philipp Belau im Videointerview mit Mein-Geld-Chefredakteurin.

Seit 2017 gehört die Unternehmensgruppe zum Konzern MSH International, der weltweit mehr als 500.000 Expats mit seinem Gesundheitsabsicherungsangeboten unterstützt.

2021 erhielt das Unternehmen vom F.A.Z.-Institut das Siegel für ausgezeichneten Service. In den Jahren 2019 und 2020 wurde der BDAE überdies vom Institut zum besten Spezialversicherer in Deutschland gekürt.

