Aktionsbündnis Osteoporose / Knochengesund genießen mit dem Rezept des Monats

Berlin (ots) - 6,3 Millionen Menschen in Deutschland sind an Osteoporose erkrankt, 80 Prozent davon sind Frauen.(2) Während das Erkrankungsrisiko vor dem 45. Lebensjahr bei beiden Geschlechtern noch relativ gering ist, steigt es mit zunehmendem Alter, insbesondere bei Frauen nach den Wechseljahren, stark an.(3) Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ...

mehr