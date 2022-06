BDAE GRUPPE

Schöne neue (Entsende)Welt? Wie sich das Expat-Management verändert hat

Bereits jetzt ist klar: Die Coronapandemie hat unser ganzes Leben verändert. Das gilt ebenso für die Arbeitswelt, die sich in einem Umbruch findet. Corona ist auch eine Zäsur für das Entsendemanagement geworden. Personalverantwortliche müssen sich auf eine völlig neue Welt im Bereich Global Mobility einstellen. Was genau das bedeutet, erläutern die Auslandsexpert*innen des BDAE in dem Titel-Beitrag der Juni-Ausgabe des kostenfreien Journals "Leben und Arbeiten im Ausland".

Langzeitentsendungen gibt es trotz aller Änderungen nach wie vor. Und wenn es mit der Familie für längere Zeit ins Ausland geht, dann sollte ein Look-and-See-Trip nicht fehlen, weiß eine BDAE-Journal-Gastautorin aus Erfahrung. Sie beschriebt, wie sie mit ihrer Familie die Entsendung in die USA dank einer vorherigen Erkundungsreise optimal vorbereiten konnte.

In welchen Ländern Expats am zufriedensten sind

In den USA sind Expats aus aller Welt übrigens am zufriedensten, wie eine Erhebung ermittelt hat. Warum das so ist und welche anderen Staaten bei Expats ebenfalls gut abschneiden, wird in der Juni-Ausgabe von " Leben und Arbeiten im Ausland" ebenfalls ausführlich thematisiert.

Ein weiterer Beitrag widmet sich dem Thema Work-Life-Balance. Studien zufolge ist in manchen Ländern ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Privatleben besser möglich als in anderen.

Jeden Monat bietet der BDAE mit seinem Journal Aktuelles rund ums Thema Leben und Arbeiten im Ausland. Der Auslandsspezialist hat sich auf die Absicherung von Personen im Ausland spezialisiert - seien es Expats, Auswandernde, Menschen im Ruhestand oder digitale Nomad*innen.

Auch aktuelle Gesundheitsinfos kommen im Magazin des Auslandskrankenversicherers BDAE nicht zu kurz. Diesmal steht das Thema gesunde Ernährung im Fokus und die Redaktion hat aktuelle internationale Studienergebnisse zusammengefasst.

In der Rubrik "Rechtsinfos" werden die Pläne der EU thematisiert, dem Fachkräftemangel mittels legaler Migration entgegenzuwirken, zudem berichtet die Redaktion von der Vereinfachung der Visum-Beantragung in der EU und von rechtlichen Möglichkeiten, die eigene oder angemietete Wohnung unterzuvermieten.

Und wer sich wie viele Menschen in den letzten Wochen fragt, inwieweit sich die ukrainische von der russischen Sprache unterscheidet, findet auch dazu einen spannenden Beitrag.

Die BDAE Gruppe konzentriert sich seit 1995 ausschließlich darauf, Expats, digitale Nomad*innen und Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei den angebotenen Versicherungen handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die das Ergebnis von mehr als 25 Jahren Spezial-Know-how in Sachen Langzeit-Auslandskrankenversicherung darstellen. Eine eigene Unternehmensberatung - die BDAE Consult - unterstützt die Personalverantwortlichen von Unternehmen bei Rechtsfragen zum Thema internationale Mitarbeitereinsätze.

2021 erhielt das Unternehmen vom F.A.Z.-Institut das Siegel für ausgezeichneten Service. In den Jahren 2019 und 2020 wurde der BDAE überdies vom Institut zum besten Spezialversicherer in Deutschland gekürt.

