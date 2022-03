BDAE GRUPPE

Wie der Spagat zwischen Job und Familie im Ausland gelingt

Paare stehen vor Herausforderungen, wenn beide für neue Jobs - und letztlich auch ein neues Leben - ins Ausland gehen. Dies gilt umso mehr, wenn Kinder mit dabei sind. Wie der Spagat zwischen Auslandsjob und Familie gelingen kann, verrät die interkulturelle Trainerin Rebecca Lüppen in der aktuellen Ausgabe von "Leben und Arbeiten im Ausland", dem Journal des Spezialisten für Auslandsversicherungen BDAE.

Die gemeinsame Vision entwickeln

Denn auch wenn statistisch noch immer mehr Männer als Frauen von ihren Firmen ins Ausland entsendet werden, gibt es zunehmend andere Konstellationen: Eine weibliche Fach- und Führungskraft, die ins Ausland versetzt wird, oder zwei Mitarbeitende, die gemeinsam für ihr Unternehmen ins Ausland gehen. Oder eben Partner und Partnerinnen, die sich selbst eine (befristete) berufliche Zukunft in der Ferne aufbauen möchten. Rebecca Lübben weiß: Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie Familien eben sind.

Dass eine Frau ihrem Mann ins Ausland folgt und dabei selbstverständlich ihre eigene Karriere unterbricht, ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Lange Zeit waren es vor allem Männer, die für den Job ins Ausland gingen - auf eigene Initiative oder im Rahmen einer unternehmensbedingten Entsendung. Doch mittlerweile zieht es deutlich mehr Frauen ins Ausland, die dort einer beruflichen Tätigkeit nachgehen.

Jeden Monat bietet der BDAE mit seinem Journal Aktuelles rund ums Thema Leben und Arbeiten im Ausland. Der Auslandsspezialist hat sich auf die Absicherung von Personen im Ausland spezialisiert - seien es Expats, Auswandernde, Menschen im Ruhestand oder digitale Nomad*innen.

So gelingt die Schulbildung im Ausland

Zwei weitere Gastbeiträge bieten Einblicke in die familiäre Organisation im Ausland: Ein wichtiges Thema, mit denen sich Expat-Familien häufig auseinandersetzen müssen, ist die Wahl der richtigen Schule im Gastland. Ebenso bedeutsam sind das Erkennen von und der richtige Umgang mit Lernschwächen. Gerade im Ausland kann eine Lernschwäche nämlich eine besondere Herausforderung für Kinder und ihre Familie sein.

Die Coronapandemie war für viele Menschen eine Zäsur, so auch für Familie Furin. Die beschloss letztes Jahr, mit ihren beiden Kindern und einem Hund im Van Albanien zu bereisen. Dieses Abenteuer verewigte Familie Furin in einem Dokumentarfilm, der nun erschienen ist. Mehr dazu findet sich ebenfalls in dieser Journal-Ausgabe.

Weitere Themen befassen sich mit der richtigen Absicherung während des Auslandssemesters, mit einem persönlichen Travel-Guide für Thailand, aktuellen Infos zum digitalen Impfpass in Europa, den beliebtesten Reisezielen der Deutschen im Jahr 2022 und mit der Bedeutung von situativer Aufmerksamkeit beim sicheren Reisen.

Über die BDAE Gruppe

Die BDAE Gruppe konzentriert sich seit 1995 ausschließlich darauf, Expats, digitale Nomad*innen und Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei den angebotenen Versicherungen handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die das Ergebnis von 25 Jahren Spezial-Know-how in Sachen Langzeit-Auslandskrankenversicherung darstellen. Eine eigene Unternehmensberatung - die BDAE Consult - unterstützt die Personalverantwortlichen von Unternehmen bei Rechtsfragen zum Thema internationale Mitarbeitereinsätze.

2021 erhielt das Unternehmen vom F.A.Z.-Institut das Siegel für ausgezeichneten Service. In den Jahren 2019 und 2020 wurde der BDAE überdies vom Institut zum besten Spezialversicherer in Deutschland gekürt.

