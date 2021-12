BDAE GRUPPE

BDAE macht sich für Gesundheitsschutz in Äthiopien stark

Hamburg (ots)

Die BDAE Gruppe unterstützt seit jeher Personen, die aus den unterschiedlichsten Gründen freiwillig ins Ausland gehen. Doch rund 80 Millionen Menschen auf der Welt mussten ihr Zuhause unfreiwillig verlassen. Auch an diese Menschen denken wir.

Dieses Jahr möchte der BDAE Geflüchtete in den äthiopischen Flüchtlingslagern Mai Aini und Adi-Harush unterstützen. Dort leben rund 20.000 Erwachsene und Kinder, die aus Tigray im Norden Äthiopiens vertrieben wurden. Mehr als ein Viertel der im Flüchtlingslager lebenden Personen sind Kinder. Viele von ihnen sind lebensbedrohlich unterernährt. Auch zahlreiche Schwangere und stillende Mütter können nicht ausreichend mit Nahrung versorgt werden.

Grundsicherung für das Flüchtlingscamp

Um dem entgegenzuwirken, wird die Spende des BDAE an das UNHCR in Spezialnahrung für unterernährte Kinder investiert sowie in die Beschaffung von sauberem Trinkwasser für die Region. Dies schützt die Flüchtlingskinder vor lebensgefährlichen Durchfallerkrankungen.

In diesem Jahr wird die ohnehin große Not dieser Menschen noch um ein Vielfaches verstärkt: Wie überall auf der Welt herrscht momentan auch die Sorge vor dem Coronavirus. Die Infrastruktur der Flüchtlingscamps ist ohnehin nur schwach ausgebaut, die Hilfskräfte arbeiten unter Volllast. Jede Spende, die an das Flüchtlingslager geht, hilft, die fragile Lebenssituation zu stabilisieren und das Überleben zu sichern.

So können Sie helfen

Wer den Geflüchteten in Äthiopien helfen möchte, kann hier auf dieser Seite Informationen dazu finden und direkt online eine Spende auslösen.

Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der nationale Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Bereits seit 1980 unterstützt sie dessen Hilfsprogramme für Flüchtlinge in aller Welt. In ihrer Spendenverwendung handelt sie stets seriös und effizient. Dies wird ihr mit dem Spendensiegel vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) bescheinigt.

Den Spenderservice erreichen Interessierte bei Fragen unter (0228) 90 90 86-00 oder per E-Mail über spendenservice@uno-fluechtlingshilfe.de.

Über die BDAE Gruppe

Seit 1995 konzentriert sich die BDAE Unternehmensgruppe ausschließlich darauf, Expats, digitale Nomaden und Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei den Versicherungen des Auslandsspezialisten handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die das Ergebnis von 25 Jahren Spezial-Know-how in Sachen Auslandskrankenversicherungen darstellen. In den Jahren 2019 und 2020 wurde das Unternehmen überdies vom F.A.Z.-Institut zum besten Spezialversicherer in Deutschland gekürt. 2021 wurde es zudem zum familienfreundlichen Unternehmen gekürt.

