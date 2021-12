BDAE GRUPPE

So feiert die Welt Weihnachten: Aktuelle Infos für Vielreisende, Expats und digitale Nomad*innen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Auch wenn die Corona-Pandemie uns schon zum zweiten Mal über Weihnachten begleitet - die Faszination Ausland und der Wunsch nach Reisen bleiben ungebrochen! Wenngleich nach wie vor viele Reisebeschränkungen auf der Welt gelten, so lindern die Travel-News des BDAE doch ein wenig das Fernweh.

Das kostenfreie Journal bietet Einblicke in internationale Weihnachtsbräuche und viele weitere Neuigkeiten für (angehende) Expats, Auswandernde und Weltenbummler*innen. Perfekter Lesestoff also, um die Zeit auf der Zugfahrt zur Familie zu vertreiben, oder um nach dem Weihnachtsessen gemütlich zu schmökern.

Diese Journal-Ausgabe widmet sich daher auch vielen weihnachtlichen Themen und internationalen Festtagstraditionen. So erfahren Sie beispielsweise, wie teuer Geschenke für Mitarbeitende in den einzelnen Ländern der Welt sein dürfen.

Empfohlener Film- und Lesestoff zu Weihnachten

Falls Sie noch Anregungen für einen schönen Weihnachtsfilm brauchen, dann lassen Sie sich doch einmal von der Statistik der erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten inspirieren. Einer davon ist "Kevin allein Zuhaus". Dieser war später allein in New York - ein beliebtes vorweihnachtliches Reiseziel, das nun wieder geöffnet ist. Was USA-Reisende aktuell beachten müssen, lesen Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.

Und für den Fall, dass Sie noch eine kurzweilige weihnachtliche Lektüre suchen, so werden Sie mit der traditionellen im BDAE-Journal veröffentlichten alljährlichen Weihnachtsgeschichte ebenfalls fündig werden.

Gesund durch die Festtage kommen

Weil die Weihnachtsfeiertage vor allem in kulinarischer Hinsicht nicht unbedingt die gesündesten sind, geben wir ein paar Tipps, wie Sie diese trotzdem wohlbehalten begehen können. Essen spielt bei allen Weihnachtstraditionen eine große Rolle - auch darüber berichten wir in Beiträgen der Rubrik Weltweit. Übrigens ist der im deutschsprachigen Raum besonders beliebte Adventskalender kein internationales Phänomen. Über die Geschichte dieses Brauches haben wir ebenfalls einen Beitrag verfasst.

Über die BDAE-Gruppe

Die BDAE Gruppe konzentriert sich seit 1995 ausschließlich darauf, Expats, digitale Nomaden und Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei den angebotenen Versicherungen handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die das Ergebnis von 25 Jahren Spezial-Know-how in Sachen Langzeit-Auslandskrankenversicherung darstellen.

In den Jahren 2019 und 2020 wurde das Unternehmen überdies vom F.A.Z.-Institut zum besten Spezialversicherer in Deutschland gekürt.

Webauftritte

www.bdae.com

www.versichert-im-ausland.com

www.entsendeberatung.bdae.com

www.bdae-ev.de

www.expat-news.com

Social-Media-Auftritte

Facebook

Instagram

Youtube

LinkedIn

Twitter

Original-Content von: BDAE GRUPPE, übermittelt durch news aktuell