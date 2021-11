"Ich gebe dir 12 Runden!" Katja Burkard will Olivia Jones bei "Schlag den Star" am Samstag auf ProSieben besiegen. Live

ProSieben

"Ich gebe dir 12 Runden!" Katja Burkard will Olivia Jones bei "Schlag den Star" am Samstag auf ProSieben besiegen.

24. November 2021.

24. November 2021. Geht das "Schlag den Star"-Duell Katja Burkard gegen Olivia Jones am Samstag, 27. November 2021, als eine der kürzesten Ausgaben in die Geschichte ein? Die Moderatorin von "PUNKT 12" ist sich sicher: "Ich komme direkt zum Punkt: Ich gebe dir 12 Runden, dann steht die Siegerin fest - und die bin ich. Dir habe ich dann alle Federn ausgerupft." Doch davon lässt sich Olivia Jones nicht beeindrucken, sie sieht ihrer "Herzensgegnerin" nicht weniger selbstbewusst entgegen: "Den Sieg kannst du dir abschminken. Und mit Abschminken kenn ich mich aus. Meine Taktik: Ich lehn mich zurück und verlass mich einfach auf Katjas Intelligenz. Da ist ja zum Glück nicht so viel zu holen."

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV. Musikalische Unterstützung bekommen die beiden Gegnerinnen von Michael Patrick Kelly mit "Throwback" und Nico Suave & Teesy feat. Liebe Allstars mit "Diese Welt braucht Liebe".

"Schlag den Star" am Samstag, 27. November, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

