Programmänderung: ProSieben überlässt "Joko & Klaas LIVE" am Mittwoch die beste Sendezeit, "TV total" startet um 20:30 Uhr

Niemand weiß, was am Mittwochabend um 20:15 Uhr auf ProSieben passieren wird: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf siegen am Dienstagabend bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen ihren Arbeitgeber, als Gewinn überlässt ihnen ProSieben die beste Sendezeit am Mittwochabend. "TV total" beginnt dadurch um 20:30 Uhr, "Zervakis & Opdenhövel. Live." um 21:30 Uhr.

In den 15 Minuten dürfen Joko und Klaas tun, was sie wollen. Den Inhalt der Sendung, für den ausschließlich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verantwortlich sind, bestimmen alleine sie.

ProSieben bittet nächsten Dienstag, 20:15 Uhr zur Revanche in einer neuen Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben".

