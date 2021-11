ProSieben

#ZOL gegen COVID-19: Das ProSieben-Journal bietet zusätzliches Impfangebot in Unterföhring

Unterföhring (ots)

"Zervakis & Opdenhövel. Live." unterstützt den Kampf gegen COVID-19 und organisiert mit Hilfe der Malteser ein kurzfristiges Impfangebot am Mittwoch, 24. November 2021, von 19:00-23:00 Uhr, auf dem ProSiebenSat.1-Gelände in Unterföhring. Dort können sich Impfwillige ihre Erst- oder Booster-Impfung in zwei bereitgestellten Impfbussen verabreichen lassen. Anmeldungen* für einen der begrenzten Termine ab sofort unter http://impfticket.de.

Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel begleiten die Aktion in #ZOL (24. November, 21:15 Uhr, ProSieben), sprechen mit Wartenden, besuchen die Impf-Ärzte während der Sendung bei ihrer Arbeit und lassen sich live in ihrem ProSieben-Journal boostern.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." am Mittwoch, 24. November 2021, um 21:15 Uhr live auf ProSieben

Hashtag zum Journal: #ZOL

*Voraussetzung für Booster-Impfung: Mindestabstand zur 2. Impfung fünf Monate. Informationen zur COVID-19-Impfung mit mRNA-Impfstoff finden Sie auf den Seiten des RKI.

