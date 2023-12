Egmont Ehapa Media GmbH

Verkaufsknüller "Asterix - Die Weiße Iris" stürmt Bestsellerlisten

Die Veröffentlichung von "Asterix - Die Weiße Iris" ist nicht nur künstlerisch, sondern auch kommerziell ein Triumph! Das 40. Asterix Abenteuer ist das erfolgreichste seit 30 Jahren und stürmte auf Anhieb die Bestsellerlisten. Asterix und Obelix stellen selbst Bestseller-Garanten wie Britney Spears, Prince Harry und Sebastian Fitzek in den Schatten.

Allein von der Hardcover-Ausgabe wurden bereits 420.000 Exemplare binnen sieben Wochen verkauft. Die Erstauflage war schon nach zwei Wochen verlagsvergriffen. Inzwischen ist "Die Weiße Iris" wieder erhältlich und lieferbar. Auch die Softcover-Ausgabe war an vielen Verkaufsstellen sofort vergriffen und dürfte laut Verkaufsprognose in Kürze die Millionenschwelle überschreiten. Das macht das 40. Asterix-Album "Die Weiße Iris" zum erfolgreichsten Asterix-Album seit 30 Jahren. Ein optimales Weihnachtsgeschenk, vor allem für diejenigen, die noch auf der Suche nach etwas Besonderen sind.

Asterix-Verleger Wolf Stegmaier zeigt sich hocherfreut:

"Asterix ist ein Schatz für die ganze Familie und begeistert seit bald 65 Jahren Groß und Klein rund um den Globus. René Goscinny und Albert Uderzo haben einen zeitlosen Klassiker geschaffen, der von Jean-Yves-Ferri und Didier Conrad behutsam modernisiert und von Fabcaro mit einem zusätzlichen Twist versehen wurde. Wir staunen und sind stolz auf diesen großartigen und verdienten Erfolg dieses fantastischen Comic-Albums!"

Das Autorenduo Fabcaro / Conrad setzt das Werk der Asterix-Väter René Goscinny und Albert Uderzo fort. Seit dem ersten Auftritt der beiden unbeugsamen Gallier im Jahre 1959 wurden weltweit an die 400 Millionen Alben verkauft. Die beliebte Reihe schreibt im nächsten Jahr 65 Jahre erfolgreiche Comic-Geschichte. Das wird natürlich mit Sonderausgaben gefeiert. Zum Beispiel mit einer neuen Komplettausgabe, der "Edition Omnibus". Diese Reihe, Nachfolger der bisherigen Gesamtausgabe, präsentiert alle Geschichten in chronologischer Reihenfolge, ergänzt durch zahlreiche Seiten mit Bonusmaterial. "Edition Omibus 1" (ISBN: 987-3-7704-0900-06) erscheint am 10. September 2024 im Handel und auch online unter www.egmont-shop.de.

Leser können sich auf viele weitere Momente zeitloser Magie mit den gallischen Helden freuen.

Für Rezensionsexemplare von "Asterix- Die Weiße Iris" wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

