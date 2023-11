Egmont Ehapa Media GmbH

Zum 100. Geburtstag von Morris, dem Erfinder von Lucky Luke!

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Maurice de Bévère alias Morris wäre am 1. Dezember 100 Jahre alt geworden. Der Schöpfer des Comic-Cowboys Lucky Luke ist 1923 in Courtrai, Belgien, geboren und am 16. Juli 2001 in Brüssel gestorben. Morris gilt als einer der überragenden Comicautoren des 20. Jahrhunderts. Mit seinem Western-Comic "Arizona 1880" startet 1946 der währende Welterfolg des Comic-Heldens. Unzählige Lucky Luke Alben folgen, die sich bisher weltweit über 300 Millionen Mal verkauften, davon über 30 Millionen im deutschsprachigen Raum.

Und ein Ende der Erfolgsreihe ist noch lange nicht in Sicht. Denn Morris hat frühzeitig testamentarisch verfügt, dass nach ihm weitere Geschichten mit seinem Westernhelden folgen. Dafür wählt er den Zeichner Hervé Darmenton alias Achdé aus. Eine große Ehre für Achdé:

"Es war unglaublich für mich, dass Morris mir sein Erbe anvertraut hat. Ich habe zwei Alben gebraucht, um die Situation wirklich zu begreifen, weil ich so erschrocken war! Was für eine Ehre! Ich hatte mit Morris bei Rantanplan zusammengearbeitet, aber ich konnte mir kaum vorstellen, dass ich eines Tages den berühmtesten Papiercowboy hauptverantwortlich zeichnen würde."

In Teamarbeit geben Zeichner Achdé und Szenarist Jul ein brillantes Lucky Luke Werk nach dem anderen zum Besten. Ganz im Sinne des legendären Lucky Luke Erfinders Morris.

Anlässlich des 100. Geburtstags von Morris präsentiert in Brüssel die Galerie Huberty & Breyne vom 1. Dezember 2023 bis zum 27. Januar 2024 eine Retrospektive:

Morris - 100 ans, 100 oeuvres | Exposition | HUBERTY & BREYNE (hubertybreyne.com)

Morris grandioses Lebenswerk Lucky Luke liegt in der deutschsprachigen Ausgabe der Egmont Comic Collection komplett vor. Bestellbar unter www.egmont-shop.de.

Weitere Informationen zu Morris und Lucky Luke finden Sie unter https://www.egmont-comic-collection.de/lucky-luke/

Für Interviews mit dem Lucky Luke-Verleger Wolf Stegmaier wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell