Asterix "Die Tochter des Vercingetorix" - Das Cover ist da!

60 Jahre Comic-Geschichte und ein neues Asterix-Album: 2019 ist definitiv das Asterix-Jahr der Superlative! Nachdem sie 2017 in "Asterix in Italien" das Nachbarland bereist haben, sind die gallischen Helden jetzt zurück im schönen Aremorica - so wie es die Tradition verlangt. Das neue Abenteuer spielt sich im Herzen des gallischen Dorfes ab und eine Teenagerin sorgt hier für mächtig Trubel!

"Die Tochter des Vercingetorix" erscheint am 24. Oktober im Handel. Ab dann ist das gallische Dorf in Aufruhr: Die Tochter des berühmten gallischen Häuptlings Vercingetorix ist auf der Flucht vor den Römern! Sie flüchtet sich an den einzigen Ort, der ihr Schutz vor Cäsars Männern bieten kann: dem Dorf der unbeugsamen Gallier. Natürlich hagelt es Backpfeifen und blaue Augen, und alle Fans der unnachahmlichen Mischung aus fantastischem Abenteuer, urkomischen Wortspielereien und historischen Fakten kommen voll auf ihre Kosten.

"Die Tochter des Vercingetorix" ist die vierte Gemeinschaftsarbeit von Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen). Das Autorenduo setzt das Werk der Comic-Genies und Asterix-Väter René Goscinny und Albert Uderzo fort. Seit dem ersten Auftritt der beiden unbeugsamen Gallier im Jahre 1959 wurden über 380 Millionen Alben verkauft. Die weltweit beliebte Reihe schreibt 60 Jahre erfolgreiche Comic-Geschichte.

Übrigens! Asterix und Co. besuchen vom 11. bis zum 22. Oktober Berlin. Beim "Festival of Lights" erstrahlen die Comic-Helden an drei verschiedenen Gebäuden. Wer diese drei findet, fotografiert und mit dem Hashtag #FindAsterix in den sozialen Netzwerken hochlädt, hat die Chance auf ein signiertes Exemplar des brandneuen Albums und weitere Asterix-Gewinne.

