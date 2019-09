Egmont Ehapa Media GmbH

"Spotlight" - Die Erfolgsserie von Nickelodeon erscheint als Magazin

Ab dem 18.09.2019 steht das offizielle Magazin zu "Spotlight", der erfolgreichen TV-Serie von Nickelodeon, am Kiosk. Im Heft erfahren Kinder zwischen acht und 14 Jahren alles rund um ihre Lieblingsserie und Stars. Das Fan-Magazin wirft einen Blick hinter die Kulissen und liefert exklusive Interviews direkt vom Set sowie spannende Hintergrundinfos. Das Konzept wird durch Styling- und Vlogger-Tipps sowie knifflige Rätselseiten und lustige Tests abgerundet.

"Nickelodeon's Spotlight" erscheint sechswöchentlich zusammen mit einem aufregenden Extra, direkt aus der fiktiven Welt der Berliner School of Arts. Darunter beispielsweise exklusive Autogrammkarten oder Accessoires fürs Handy im Spotlight-Style.

Die Fernsehserie "Spotlight" zeigt den Alltag einer Gruppe Jugendlicher, die eine Sache gemeinsam haben: Sie wollen alle zu Tänzern, Sängern, Musikern oder Comedians werden und dabei die größten Bühnen der Welt erobern. Zusammen lernen sie an der Berliner School of Arts was es bedeutet ein Star zu sein und für seine Träume zu kämpfen. Ab 15. September läuft die vierte Staffel der Serie mit 93 Episoden täglich um 19:50 Uhr bei Nick.

Für die Vermarktung von "Nickelodeon's Spotlight" ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.

