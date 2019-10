ZDFneo

ZDFneo Thriller-Serie "Countdown Copenhagen II" in deutscher Erstausstrahlung

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Nach einer Geiselnahme durch Terroristen in der Kopenhagener U-Bahn, die in der ersten Staffel der Thriller-Serie für Spannung sorgte, dreht es sich in "Countdown Copenhagen II" erneut um Terrorgefahr in Europa. ZDFneo zeigt acht Folgen am Freitag, 4. Oktober 2019, und Samstag, 5. Oktober 2019, ab 22.00 Uhr, als deutsche Erstausstrahlung. In der ZDFmediathek sind die Episoden bereits ab Donnerstag, 3. Oktober 2019, 10.00 Uhr, abrufbar.

Die dänische Muslimin June al-Baqee (Yasmin Mahmoud), die sich als Widerstandkämpferin gegen den IS in Syrien engagiert hat, weiß von zweifelhaften Militäroperationen, die das dänische Militär in Syrien zu verantworten hat. Um Beweise zu sammeln und damit an die Öffentlichkeit zu gehen, bittet sie Philip Nørgaard (Johannes Lassen), den ehemaligen Einsatzleiter der "Terror Task Force", um Hilfe. Philip genießt, gemeinsam mit seiner Freundin Beate und deren Sohn Ansgar, eine berufliche Auszeit auf der Ferieninsel Amagar, als IS-Kämpfer June vor Philips Ferienhaus in ihre Gewalt bringen. Die Täter flüchten mit ihrer Geisel auf eine Fähre, die Kurs auf Schweden nimmt, und Philip bleibt ihnen auf der Spur. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit entsteht ein nervenaufreibender Verhandlungsmarathon zwischen dänischer Polizei und islamistischen Terroristen.

Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/countdowncopenhagen2

https://twitter.com/ZDFneo

https://facebook.com/ZDFneo

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell