Interliving - Eine Marke der Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG

Interliving Möbel & Samu Haber: jetzt mit Liegeprovision

Bielefeld (ots)

- Gibt es zwei Samu Haber? Erfolgskampagne geht weiter

- 21 Sekunden Liegeprovision mit Rockstar Samu Haber

- Preisgekrönte Interliving-Kampagne "Das Wesentliche ist zu sehen" Teil 3

Frauenliebling Samu Haber ist gemeinsam mit den Interliving Möbeln wieder der Star in der fortgesetzten Interliving-Kampagne "Das Wesentliche ist zu sehen". Ein besonderes Highlight ist der Social-Media-Spot "Longchair", der wie der TV-Spot "Der doppelte Samu", ab dem 28. September deutschlandweit über bekannte TV-Sender ausgestrahlt wird.

"Der doppelte Samu" - Gibt es Zwillinge? Hat Samu Haber einen Bruder?

Interliving setzt bei der Kampagnenidee erneut auf die charmanten Versprecher des Finnen. Diesmal geht der Rockstar als "doppelter Samu" an den Start. Mit lustigen und charmanten Wortkreationen und in korrekter Aussprache. So wird aus dem hart, mittel und weicher Sitz schon mal ein "Weicheisitz". Das der prominente Frauenliebling für jeden Spaß zu haben ist und sich selbst nicht so ernst nimmt, kommt in dem neuen Spot hervorragend rüber.

Hier geht's zum TV-Spot

Der Social-Media-Spot - (Ent-) Spannung beim Fußballspiel

Selten gibt es im TV einen One-Taker, einen Film, der an einem Stück gedreht wurde, der völlig entspannt in 21 Sekunden eine innovative Möbelfunktion zeigt; die sensationelle motorisch, ausfahrbare Liegeposition der Interliving Möbel. Von Frauenliebling Samu Haber charmant als "Liegeprovision", statt Liegeposition verstanden.

Hier geht's zum Social-Media-Spot

Die Interliving Kampagne "Das Wesentliche ist zu sehen"...

Dieses Motto prägt auch weiterhin den Look und den Auftritt der Marke Interliving. Samu Haber steht bei der Kampagne nicht im Mittelpunkt. Die Stars sind die Interliving Möbel in hervorragender Qualität und ihren zahlreichen Funktionen, Kombinations- und Variationsmöglichkeiten. Hierfür steht der Claim "Das Wesentliche ist zu sehen".

"Samu Haber spricht mit seiner charmanten und humorvollen Art genau unsere Zielgruppe an. Das hat uns der Erfolg der vergangenen Jahre gezeigt, schließlich wurde die Kampagne schon zum zweiten Mal mit dem German Brand Award ausgezeichnet. Jetzt starten wir mit geballter Power in eine neue große Werbeoffensive und kommunizieren unsere Botschaft deutschlandweit auf allen Kanälen", freut sich Frank Stratmann, Geschäftsführer von Interliving, über den Kampagnenstart.

Das Wesentliche - die Interliving Sofa Serie 4054

Das Interliving Sofa der Serie 4054 aus dem TV-Spot mit Samu Haber präsentiert sich elegant und komfortabel mit zahlreichen und individuellen Kombinationsmöglichkeiten. Die Serie bietet Einzelsofas, Eckkombinationen, Wohnlandschaften, Sessel und Hocker mit optischen Highlights und vielen Funktionen. Verschiedene Sitzhöhen und drei unterschiedliche Sitzhärten sind erhältlich, die Samu Haber mit seiner Wortkreation "Weicheisitz" im TV-Spot beschreibt. Zudem verfügen die Möbel über vielfältige Stoff- und Lederkollektionen und eine beachtliche Auswahl an Funktionsausstattungen. Zu den exklusiven Interliving-Merkmalen der Sofa Serie 4054 gehört das durchgehend gepolsterte Kopfteil mit manueller "Hopgeilstellung", also Kopfteilverstellung. Die Relaxfunktionen, wie der im Social-Media-Spot gezeigte Longchair mit motorisch ausfahrbarer Liegeposition, der zur "Liegeprovision" wurde, runden die Serie perfekt ab.

DOWNLOAD MATERIAL: Logo, 3 Pressebilder Samu Haber, Kampagnen Key Visual

DOWNLOAD MATERIAL LINK

Der Download-Link ist bis zum 19.10.2021 gültig. Benötigen Sie nach dem Ablaufdatum Bildmaterial, wenden Sie sich bitte an: presse@einrichtungspartnerring.com

Original-Content von: Interliving - Eine Marke der Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell