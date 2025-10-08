Kompakttraining GmbH & Co. KG

Weiterbildung boomt: Inhouse-Personalentwicklung und Führungskräftetrainings ziehen an - Hamburg, Berlin, München vorn

Hamburg (ots)

Öffentlicher Dienst & Eigenbetriebe buchen massiv, Mittelstand erhöht Nachfrage - hohe Umsetzbarkeit überzeugt

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG meldet eine deutlich steigende Nachfrage nach Inhouse-Personalentwicklung und Führungskräftetrainings. Besonders Öffentlicher Dienst und Eigenbetriebe setzen auf maßgeschneiderte Programme; der Mittelstand intensiviert Weiterbildungen in Führung, Sales, Service und Support.

Thematisch bündeln sich die Anfragen aktuell auf Projektmanagement-Weiterbildung (Basis bis Leitung), Konfliktmanagement, Sales- & Service-Trainings sowie Arbeitseffizienz mit Meetings moderieren und Zeit- und Selbstmanagement. Laut Unternehmensangaben erhalten die Formate sehr gute Bewertungen - hervorgehoben werden Praxistauglichkeit, Umsetzbarkeit, Raum für Fragen und die interaktive Arbeitsweise. Angeboten werden Inhouse- und offene Termine, jeweils vor Ort und online, geleitet von festangestellten Trainerinnen und Trainern mit Branchenerfahrung.

Drei Städte - kurz notiert

Hamburg: Hohe Nachfrage in Führung und Projektmanagement; Öffentlicher Dienst und kommunale Unternehmen dominieren die Inhouse-Buchungen.

Berlin: Schwerpunkt Konfliktmanagement und Meetings moderieren im Verwaltungsumfeld; offene und Online-Termine stark nachgefragt.

München: Mittelstand setzt auf Sales-, Service- und Zeitmanagement-Trainings; Auslastung der Bestseller-Formate hoch.

Aktuelle Bestseller-Termine sind kurzfristig verfügbar; Inhalte, Lernziele und Buchung unter kompakttraining.de.

Unternehmensprofil

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG entwickelt und realisiert seit vielen Jahren kurze, wirksame, interaktive Weiterbildungen für Fach- und Führungskräfte - inhouse, offen, Präsenz und online. Schwerpunkte sind Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Zentrales Merkmal: teilnehmer- und themenzentrierte Didaktik sowie festangestellte Trainer*innen mit umfassender Praxiserfahrung.

Original-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell