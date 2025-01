Farizon New Energy Commercial Vehicle Group

Farizon SV wird in Österreich eingeführt: Ein starker Start ins neue Jahr in Europa

Am 23. Januar 2025 veranstaltete Farizon erfolgreich die Farizon-Markeneinführungskonferenz und SV-Einführungsveranstaltung in Wien, der Hauptstadt Österreichs. Die Markteinführung unterstreicht die beschleunigte Expansion von Farizon in Europa im Jahr 2025 und die weitere Öffnung des westeuropäischen Marktes nach der Einführung der Marke in Serbien im vergangenen Jahr.

Auf der Veranstaltung stellte Farizon sein Hauptprodukt, den Farizon SV, vor. Das Modell erregte mit seinem innovativen Design und seinem geräumigen Laderaum große Aufmerksamkeit bei den Gästen. Der Farizon SV, der die Euro NCAP-Zertifizierung auf Platin-Niveau erhalten hat, erfüllt nicht nur die hohen Anforderungen für elektrische VANS auf dem europäischen Markt, sondern zielt auch darauf ab, sicherere und umweltfreundlichere Lösungen für die städtische Logistik und den Transport in Europa zu bieten.

Farizon Regional CEE Brand Manager von Autowallis, Damir Domitran, äußerte sich sehr optimistisch über die Partnerschaft und freute sich, die Marke Farizon in Österreich auszubauen. Die Markteinführung des Farizon SV stellt einen wichtigen Meilenstein dar, denn es ist geplant, weitere hochmoderne Elektromobilitätslösungen in Europa einzuführen. Diese Einführungsveranstaltung beweist die Entschlossenheit der Marke, ihre Präsenz in Europa zu verstärken. Als wichtiges Zentrum für den globalen umweltfreundlichen Transport ist der europäische Markt von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung des globalen Geschäfts von Farizon. Derzeit ist Farizon offiziell in Ländern wie Serbien und Griechenland eingeführt worden und plant eine weitere Expansion in andere europäische Märkte, wobei man Hand in Hand mit lokalen Partnern zusammenarbeitet, um die Entwicklung des umweltfreundlichen Verkehrs gemeinsam voranzutreiben.

Über Farizon

Die Farizon New Energy Commercial Vehicle Group ist der Nutzfahrzeugbereich der Geely Holding Group. Mit Unterstützung des zentralen Forschungsinstituts der Geely Holding Group hat die Farizon New Energy Commercial Vehicle Group das größte Forschungsinstitut für neue Energie-Nutzfahrzeuge in China gegründet. Es ist verantwortlich für die Forschung und Entwicklung einer neuen Generation von umweltfreundlichen und intelligenten Nutzfahrzeugprodukten auf der Grundlage der Pkw-Technologie, mit den beiden Kerntechnologien "Methanol-Hydrogen + Electric". Farizon ist Chinas erste CV-Marke, die eine vollständige Palette an neuen Energieprodukten anbietet und sich zu einem umfassenden Anbieter von intelligenten und umweltfreundlichen Transporttechnologien entwickelt hat.

Im Jahr 2024 hat Farizon seinen Titel auf dem chinesischen Markt verteidigt und den Meilenstein von 300.000 verkauften Einheiten erreicht. Damit ist Farizon die erste Nutzfahrzeugmarke mit neuer Energie, die dieses Ziel jemals erreicht hat.

Weitere Informationen zu Zhejiang Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group finden Sie auf der offiziellen Website https://global.geelycv.com/.

