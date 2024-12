Kompakttraining GmbH & Co. KG

Den Weg in die Führungsrolle strukturiert meistern - Aufgaben & Verantwortung klären - Kompetenzen stärken

Hamburg (ots)

Führungskräftetraining für Nachwuchstalente - regelmäßige Schulungen in München und Stuttgart - Kompakttraining GmbH & Co. KG

Mit dem neuen Jahr stehen in vielen Unternehmen auch neue Entwicklungsschritte und Zielvereinbarungen an - auch bei den Nachwuchsführungskräften, die ab 01. Januar oder im Laufe des Jahres in die Positionen von Abteilungs- oder Teamleitung befördert werden sollen.

Um sich auf die neuen Verantwortungsbereiche vorzubereiten und sicher in der Rolle zu werden, kann ein Führungskräftetraining helfen. Die Kompakttraining GmbH & Co. KG bietet entsprechende Grundlagenseminare zum Thema Führung regelmäßig in München und Stuttgart an.

Die neue Rolle verstehen & die Grundlagen lernen

In den eintägigen kompakten Führungstrainings helfen die Führungskräftetrainer*innen dabei, die eigene Rolle und Verantwortung zu verstehen, stellen die zentralen Führungsinstrumente vor, reflektieren mit den Teilnehmenden die Führungsstile und erarbeiten mit der Gruppe, wie Mitarbeitende motiviert werden können.

Interaktiv & praxistauglich - regelmäßige Termine einfach buchbar

Die Führungskräftetrainings sind dabei interaktiv aufgebaut und orientieren sich eng an dem Führungsalltag der Teilnehmenden. So garantiert der Seminaranbieter eine direkte Übertragbarkeit der Inhalte und konkreten Werkzeuge auf den Arbeitsalltag. Die hohe Praxistauglichkeit und der persönliche Erfahrungsaustausch wurden in 2024 von den Teilnehmenden sehr geschätzt und die Seminare entsprechend regelmäßig mit 1,0 (SEHR GUT) bewertet.

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG bietet entsprechende Schulungen als offene Seminare in Süddeutschland an, und die Führungstrainer*innen sind regelmäßig in München und Stuttgart vor Ort. Über die Website des Anbieters sind einfach einzelne Plätze buchbar - unter anderen für den 04.02.2025.

Original-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell