Kompakttraining GmbH & Co. KG

Online Kurse als Wachstumsmotor der Bildungswirtschaft - Kompakttraining investiert in Zukunftstechnologien

Hamburg (ots)

Kompakttraining baut digitalen PE Geschäftsbereich weiter aus - Corona-Pilotprojekt wird zu zentralem Geschäftsfeld für digitale Bildungsarbeit

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG treibt ihre strategische Unternehmensentwicklung gezielt voran und überführt das Pilotprojekt "Digitalisierung der Bildungsarbeit" in den neuen Geschäftsbereich PE Online-Kurse.

Damit reagierte Kompakttraining auf die kontinuierlich steigende Nachfrage und das durchweg sehr positive Teilnehmerfeedback zu den flexiblen, ortsunabhängigen und ökologisch vertretbaren Weiterbildungsmöglichkeiten.

Investitionen in digitalen Bildungsservice und Internet-Marketing

Das Bildungsformat " Online Kurse" wird von den Seminargästen in anderer Weise nachgefragt und folgt anderen Service-Regeln. Kompakttraining reagiert mit einem gänzlich neuen Webportal für die Online Kurse und hat dafür eine hohe fünfstellige Investition getätigt, um gleichzeitig im sich stetig verändernden Internet-Marketing zukunftsfähig zu bleiben.

Die neu geschaffene Online-Plattform überzeugt nicht nur durch ihr modernes Design, sondern auch durch eine optimierte Nutzerführung, die eine einfache Kursbuchung und einen schnellen Zugang zu relevanten Weiterbildungsangeboten ermöglicht.

Investitionen in den Ausbau der Studiotechnik

Was als Testlauf begann, hat sich schnell als zukunftsfähiges Format etabliert -Kunden wünschen sich mehr denn je flexible und kosteneffiziente Schulungsangebote, die sich problemlos in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Kompakttraining erfüllt diese Anforderungen auch mit dem Ausbau der Online-Studio-Kapazitäten. Vom Standort in Hamburg aus ist die Kompakttraining jetzt in der Lage, mehrere Seminare im Parallelbetrieb zu hosten und hochwertige digitale Bildungsqualität zu realisieren.

Erweiterung des Online-Kurs-Angebotes

Aktuell wird zudem auch der Produktkatalog erweitert, um auf die aktuellen Marktbedingungen zu reagieren. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage sowie der vielfach angespannten Kundenbeziehungen sind aktuell Seminare zum Thema Kundenservice und Beschwerdemanagement sowie Telefonmarketing Outbound und Verkaufstrainings b2b besonders nachgefragt.

Original-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell