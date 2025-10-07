PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kompakttraining GmbH & Co. KG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kompakttraining GmbH & Co. KG

Kompakttraining setzt Maßstäbe: Warum unsere Seminare wirken

Hamburg (ots)

Kompakttraining meldet anhaltend hohe Wirkungsgrade seiner Präsenz- und Online-Seminare. Der Kern des Erfolgs: konsequent teilnehmerzentrierte Didaktik, klare thematische Fokussierung und interaktive Lernformate - umgesetzt von festangestellten Trainer*innen mit fundierter Erfahrung aus Mittelstand und Öffentlichem Dienst.

Die Seminare verbinden Praxisfälle der Teilnehmenden mit kompakten Modellen und direkt anwendbaren Tools (z. B. Priorisierung, Meeting-Standards, Wochenplanung, konfliktklare Gesprächsführung, Führung im Projekt). Das Design folgt dem Prinzip "Transfer vor Theorie": kurze Input-Sequenzen, Live-Übungen, strukturiertes Feedback - und klare Next-Steps für den Arbeitsalltag.

Was uns unterscheidet - Teilnehmerzentriert, themenzentriert, interaktiv

  • Teilnehmerzentriert & themenzentriert: Inhalte werden live am Bedarf geschärft - ohne Stoffballast.
  • Interaktiv & praxisnah: Kleine Gruppen, Roll-ins, Checklisten, Leitfäden - sofort umsetzbar.
  • Festangestelltes Trainerteam: Einheitlicher Qualitätsstandard, Team-Supervision, kontinuierliche Weiterentwicklung.
  • Branchennah: Beispiele und Cases aus Verwaltung, soziale Träger, Technik/Service, Vertrieb - anschlussfähig für reale Rollen.

Wirkungsbelege (aktuell): sehr gute Bewertungen in Zeitmanagement-Formaten in Hamburg (1,5) und Berlin (1,1); konstant hohe Zufriedenheitswerte auch in Mitarbeiterführung, Konfliktmanagement, Projektmanagement und Kundenservice.

Aktuelle Termine: Kompakttraining ist vor Ort in Berlin und Hamburg präsent und bietet alle Formate auch online im virtuellen Seminarraum an.

Pressekontakt:

Kompakttraining GmbH & Co KG
i. A. Dipl.-Kfm.Ingo Scheider
Geschäftsführung
Banksstraße 6
20097 Hamburg
Fon 040-80 81 375-0
Fax 040-80 81 375-41
Email: ingo.scheider@kompakttraining.de
www.kompakttraining.de

Original-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kompakttraining GmbH & Co. KG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Kompakttraining GmbH & Co. KG
Weitere Storys: Kompakttraining GmbH & Co. KG
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren