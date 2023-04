General-Anzeiger

Probleme beim Download von Abiturprüfungen in NRW

Düsseldorf/Bonn (ots)

Am Mittwoch sollen in NRW Abiturprüfungen in Biologie, Physik, Chemie, Informatik und Technik und Ernährungslehre geschrieben werden. Doch ob das möglich ist, ist am Dienstagnachmittag offen. Grund sind offenbar technische Probleme beim Ministerium: Wie der Bonner General-Anzeiger erfuhr, gibt es seit Dienstagmittag Probleme mit dem Download von Abiturprüfungen.

Schulen in NRW laden die Klausurinhalte üblicherweise am Vortag der Prüfung von einem Server des Landes herunter. Doch der Zugriff auf diesen Server scheint derzeit nicht möglich zu sein. Wie der General-Anzeiger von einer Schule im Rhein-Sieg-Kreis erfuhr, konnten die Prüfungen bisher nicht heruntergeladen werden. Eine Anfrage ans NRW-Schulministerium blieb bislang unbeantwortet.

Am Mittwoch stehen die Prüfungen in den Fächern Biologie, Physik, Chemie, Informatik und Technik und Ernährungslehre an. Das Schulministerium stellt die Aufgaben normalerweise zentral zur Verfügung - doch bislang hatten die Schulen in NRW keinen Zugriff darauf.

