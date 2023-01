Sky Deutschland

"Deadline Day - das Original": alles rund um die Schließung des Transferfensters am Dienstag live auf Sky Sport News

Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender berichtet den ganzen Tag umfassend vom letzten Tag der Winter-Transferperiode

Gäste im Studio sind unter anderem Sky Experte Didi Hamann, Horst Heldt und der Youtuber "GamerBrother"

Die Sky Reporter und Transfer-Experten Marc Behrenbeck und Florian Plettenberg sowie Sven Westerschulze informieren die Fans rund um die Uhr

"Transfer Update - der Talk" mit den Schwerpunkten auf dem Transfer-Wahnsinn des FC Chelsea (13.00 Uhr) sowie der aktuellen Transferperiode des FC Bayern (17.00 Uhr)

"Transfer Update - International" mit Schalten zu Sky UK und Sky Italia

Alles rund um den "Deadline Day" auch im Transfer-Update-Liveblog auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie auf Instagram, Twitter und Facebook

Unterföhring, 27. Januar 2023 - Eine Winter-Transferperiode, wie es sie bislang noch nicht gegeben hat, geht am Dienstag zu Ende. Nach einer ungewöhnlich langen Pause und der Weltmeisterschaft in Katar haben die Bundesliga-Klubs nur noch bis Dienstag um 18.00 Uhr die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten, die noch in der laufenden Saison zum Einsatz kommen sollen.

Am letzten Tag des Winter-Transferfensters ist noch so mancher Transfercoup zu erwarten. Schnappt sich der FC Chelsea auch noch 120-Millionen-Mann Enzo Fernandez? Können Hertha BSC und der FC Schalke im Kampf um den Klassenerhalt personell nochmal nachlegen? Diese und alle weiteren offenen Fragen beantwortet Sky Sport News am Dienstag.

In "Deadline Day - das Original" berichtet der 24-Stunden-Sportnachrichtensender umfassend über das Finale der Transferperiode in Deutschland und den internationalen Topligen. Neben regelmäßigen News-Updates zu aktuellen Transfers und Gerüchten gibt es über den Tag hinweg auch zahlreiche Formate, die Themenschwerpunkte setzten. Hierzu zählt unter anderem "Transfer Update - der Talk", der sich um 13.00 Uhr dem Transfer-Wahnsinn des FC Chelsea und um 17.00 Uhr dem Winter-Transferfenster des FC Bayern widmet, sowie "Transfer Update - International", das sich um 15.30 Uhr und 21.00 Uhr ausführlich den Geschehnissen in den europäischen Topligen widmet.

Am "Deadline Day" laufen den ganzen Tag alle Fäden im Studio von Sky Sport News zusammen. Die Moderatorinnen und Moderatoren Laura Winter, Laura Bauer und Amina Ndao sowie Andreas Lengenfelder, Thomas Fleischmann und Johannes Zenglein führen durch den Tag, begrüßen zahlreiche Gäste im Studio und schalten zu den Sky Reportern, die die Zuschauer mit allen Entwicklungen von vor Ort versorgen.

Darüber hinaus bleiben Fußballfans durch regelmäßige Updates bestens informiert. Die Sky Reporter und Transfer-Experten Marc Behrenbeck und Florian Plettenberg sowie Sven Westerschulze geben ihre Einschätzungen zu den aktuellen Bewegungen auf dem Transfermarkt und informieren über alles Wissenswerte.

Zu den Gästen, die an diesem Tag zu Besuch im Studio sein werden, zählen unter anderem Sky Experte Didi Hamann sowie der langjährige Bundesliga-Manager Horst Heldt, der in seinen insgesamt 15 Saisons mit dem FC Schalke, dem VfB Stuttgart, dem 1. FC Köln und Hannover 96 schon zahlreiche Transferphasen als Hauptverantwortlicher bestritt. Darüber hinaus ist der Youtuber "GamerBrother" zu Gast. Außerdem werden die Spielerberater Roger Wittmann und Sascha Empacher sowie Vertreter der Vereine live zugeschaltet sein.

Neben dem Fokus auf die Bundesliga und die 2. Bundesliga wird auch über die neuesten Entwicklungen in der Premier League sowie in der Serie A ausführlich berichtet. In regelmäßigen Schalten zu den Kollegen von Sky UK und Sky Italia werden die Zuschauer auf den neuesten Stand des Transfergeschehens in England und Italien gebracht.

Die Formate am "Deadline Day" im Überblick

9.00 Uhr: "Deadline Day - die Morningshow"

13.00 Uhr: "Transfer Update - der Talk"

15.30 Uhr: "Transfer Update - International"

17.00 Uhr: "Transfer Update - der Talk"

17.30 Uhr: "Deadline Day - der Countdown"

18.10 Uhr: "Transfer Update - die Deadline Day Bilanz"

18.30 Uhr: "Transfer Update - die Deadline Day Show"

21.00 Uhr: "Deadline Day - International"

Der "Deadline Day" auf skysport.de, Facebook, Instagram und Twitter

Auch das Sky Sportportal und die Social-Media-Kanäle von Sky Sport stehen am Donnerstag ganz im Zeichen des "Deadline Day" und informieren den ganzen Tag über alle Entwicklungen. Auf skysport.de und in der Sky Sport App können sich Fußballfans im Transfer-Update-Liveblog rund um die Uhr online über alles Wissenswerte informieren, auf Twitter und Facebook melden sich die Sky Reporter unter dem Hashtag #SkyTransfer mit den aktuellen Abschlüssen und Gerüchten.

"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere Eigenformate

Sky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.

