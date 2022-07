Vennskap

Statt Einweggrill: Lieber nachhaltig und sauber grillen mit steckbarem Gasgrill

Meerbusch (ots)

Bei schönem Wetter liegt in Parks und Gärten schnell der Geruch von Holzkohle und frisch Gegrilltem in der Luft. Was aber für viele die schönste Mahlzeit des Sommers ist, bringt für die Umwelt vielerorts Probleme mit sich. Denn die auf den Rasenflächen der Parks oder am Seeufer mit Holzkohle angefeuerten Einmalgrills aus Aluminium lassen anschließend oft die Müllkörbe überquellen. Und recycelt wird die angekokelte Grillschale so auch nicht.

Es gibt für Grillfreunde eine nachhaltige und umweltschonende Alternative zum Einweggrill von der Tankstelle, nämlich tragbare Picknickgrills. Der Minigrill Skotti hat hier die Nase vorn: Er besteht aus flachen, langlebigen Edelstahlteilen, die sich schnell und ohne Werkzeug zum fertigen Grill zusammenstecken lassen. Die benötigen Schraubgaskartuschen sind praktisch überall erhältlich und zudem recyclebar. Die Gaszufuhr und damit die Hitze auf dem Grillrost können stufenlos reguliert werden. Der Grill wird so heiß wie ein regulärer Standgrill. Durch das Stecksystem lässt er sich für den Transport flach zusammenpacken und braucht dann nicht viel mehr Platz als eine zusammengefaltete Zeitung. Skotti wiegt nur 3kg und lässt sich so einfach überall hin mitnehmen. Zu Hause dürfen die Edelstahlteile dann sogar in der Spülmaschine gereinigt werden.

Sicher grillen ohne Ärger mit den Ordnungshütern

Dabei bringt der Skotti alle Voraussetzungen mit, auch in öffentlichen Parks seine volle Leistung zu entfalten: Er strahlt beim Grillen keine Hitze nach unten ab und hinterlässt so im wahrsten Sinne des Wortes keine "verbrannte Erde". Ein wichtiges Kriterium, um die Erlaubnis zum öffentlichen Grillen in deutschen Großstädten zu erhalten. Grundsätzlich sollten vorher immer die lokalen Gegebenheiten und Bestimmungen zum Grillen im öffentlichen Raum geprüft werden.

SKOTTI, der erste zerlegbare Gasgrill der Welt, wurde 2018 von Christian Battel erfunden und auf den Markt gebracht. Er besteht aus acht Edelstahlteilen und einem Gasschlauch, wiegt nur 3 kg, lässt sich leicht zusammenstecken und passt flach in jeden Wanderrucksack, auf jeden Gepäckträger, Stadtbalkon und jede Picknickdecke. 2019 wurde SKOTTI mit dem Red Dot Award in der Kategorie Product Design ausgezeichnet. Die Gestaltung und Multifunktionalität, das Stecksystem sowie die Innovation eines leichten, portablen und dennoch hochwertigen Grills überzeugte die Jury. An SKOTTI kann jede weltweit handelsübliche Camping Gaskartusche mit einem handelsüblichen Propan/Butan-Gasgemisch EN 417 in zulässigen Schraubkartuschen (7/16 x 28 UNEF-Gewinde) angeschlossen werden, mit dem passenden Adapter funktioniert der Betrieb aber auch an einer großen Propangasflasche. Lässt man beim Aufbau Brennerrohr und Abstrahlblech beiseite, kann SKOTTI auch mit Kohle eingeheizt oder als Feuerschale genutzt werden. Grill und Zubehör sind unter www.skotti-grill.eu erhältlich, der Grill kostet EUR 159,-.

Original-Content von: Vennskap, übermittelt durch news aktuell