Vennskap

Neu: SKOTTI GRILL MAX - der erste steckbare Gasgrill der Welt jetzt in XL-Version

Meerbusch (ots)

Großer Hunger, viele Freunde am Tisch? Für alle, denen die Grillfläche ihres SKOTTI Grills bisher nicht immer groß genug war, kommt jetzt der neue SKOTTI GRILL MAX. Seine Grillfläche ist mit 39,5x30 cm doppelt so groß wie die des SKOTTI, das Packmaß des neuen großen Bruders ist dank des mittig geteilten Grillrosts allerdings kaum größer, der SKOTTI MAX dadurch ebenso flexibel unterwegs.

SKOTTI GRILL MAX besteht aus 14 Edelstahlteilen, die schnell und ohne Werkzeug zusammengesteckt werden. Über zwei parallele Brennerrohre wird die Grillfläche mit Hitze versorgt, die Gaszufuhr jeweils einzeln reguliert. Dadurch lassen sich auf dem Grillrost zwei unterschiedliche Temperaturzonen herstellen, z.B. eine für besonders scharfes Anbraten und eine für langsameres Garen bei niedriger Hitze. Der SKOTTI MAX wiegt inkl. Tasche ca. 6 kg.

Vennskap-Gründer und SKOTTI-Erfinder Christian Battel: "Mit dem SKOTTI MAX erweitern wir unser Produktportfolio um einen unverwechselbaren, großen, aber dennoch mobilen Grill. Er kann und ist alles, was SKOTTI schon immer ausgemacht hat: sauberes, sicheres Grillen mit Gas und ein handliches Packmaß, das in jedem Camper, Kofferraum oder Gepäckträger Platz findet. Für größere Familien oder Leute, die oft und gerne in mit vielen Freunden grillen, ist der SKOTTI MAX perfekt. Besonders von Camping-Reisenden sind wir immer wieder nach einem Gerät mit größerer Grillfläche gefragt worden - daher freuen wir uns, dass wir diese Zielgruppe jetzt noch besser bedienen können."

Der SKOTTI GRILL MAX ist ab sofort zum Preis von 349 Euro im Online-Shop unter www.skotti-grill.eu sowie im ausgewählten Fachhandel erhältlich, ebenso der passende Deckel SKOTTI Cap MAX (149 Euro).

SKOTTI, der erste zerlegbare Gasgrill der Welt, wurde 2018 von Christian Battel erfunden und auf den Markt gebracht. Er besteht aus acht Edelstahlteilen und einem Gasschlauch, wiegt nur 3 kg, lässt sich leicht zusammenstecken und passt flach in jeden Wanderrucksack, auf jeden Gepäckträger, Stadtbalkon und jede Picknickdecke. 2019 wurde SKOTTI mit dem Red Dot Award in der Kategorie Product Design ausgezeichnet. Die Gestaltung und Multifunktionalität, das Stecksystem sowie die Innovation eines leichten, portablen und dennoch hochwertigen Grills überzeugte die Jury. An SKOTTI kann jede weltweit handelsübliche Camping Gaskartusche mit einem handelsüblichen Propan/Butan-Gasgemisch EN 417 in zulässigen Schraubkartuschen (7/16 x 28 UNEF-Gewinde) angeschlossen werden, mit dem passenden Adapter funktioniert der Betrieb aber auch an einer großen Propangasflasche. Lässt man beim Aufbau Brennerrohr und Abstrahlblech beiseite, kann SKOTTI auch mit Kohle eingeheizt oder als Feuerschale genutzt werden. Grill und Zubehör sind unter www.skotti-grill.eu erhältlich, der Grill kostet EUR 159,-.

