Transportieren, Kochen, Braten - ab Mitte Februar gibt es für den ersten zerlegbaren Gasgrill der Welt neues, praktisches Zubehör: die SKOTTI BOKS. Dieser Behälter aus Edelstahl ist nicht nur perfekt für den sicheren Transport von Grillgut und anderen Lebensmitteln geeignet, sondern dank einer beiliegenden Griffzange auch als Topf oder Pfanne auf dem Grill verwendbar.

Die SKOTTI BOKS ist wie der SKOTTI Grill aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und dadurch eine plastikfreie, langlebige Alternative zu Vorratsdosen aus Kunststoff. Der Griff aus Aluminium hält sowohl den Deckel als auch die Dose sicher fest und macht aus der SKOTTI BOKS einen praktischen Topf oder eine Pfanne für unterwegs. Ein Dichtungsring aus Silikon verhindert das Auslaufen von Flüssigkeiten, außerdem sorgen zwei besonders starke Verschlussklemmen dafür, dass sich die Dose nicht versehentlich unterwegs in Tasche oder Rucksack öffnet. Die perfekte Ergänzung für ein kleines Outdoor-Abenteuer, aber auch eine optimale Lunchbox für einen Arbeitstag, für die Uni oder Schule.

Die SKOTTI BOKS gibt es in zwei Größen, mit 1 Liter und 2,5 Liter Volumen. Die kleine Dose kostet EUR 35,-, die große ist zum Preis von EUR 39,- erhältlich. Die Maße der Grundfläche (19 x 14 cm) sind dem SKOTTI Grill angepasst: Zwei Dosen passen nebeneinander genau auf den Grillrost.

SKOTTI, der erste zerlegbare Gasgrill der Welt, wurde 2018 von Christian Battel erfunden und auf den Markt gebracht. Er besteht aus acht Edelstahlteilen und einem Gasschlauch, wiegt nur 3 kg, lässt sich leicht zusammenstecken und passt flach in jeden Wanderrucksack, auf jeden Gepäckträger, Stadtbalkon und jede Picknickdecke. 2019 wurde SKOTTI mit dem Red Dot Award in der Kategorie Product Design ausgezeichnet. Die Gestaltung und Multifunktionalität, das Stecksystem sowie die Innovation eines leichten, portablen und dennoch hochwertigen Grills überzeugte die Jury. An SKOTTI kann jede weltweit handelsübliche Camping Gaskartusche mit einem handelsüblichen Propan/Butan-Gasgemisch EN 417 in zulässigen Schraubkartuschen (7/16 x 28 UNEF-Gewinde) angeschlossen werden, mit dem passenden Adapter funktioniert der Betrieb aber auch an einer großen Propangasflasche. Lässt man beim Aufbau Brennerrohr und Abstrahlblech beiseite, kann SKOTTI auch mit Kohle eingeheizt oder als Feuerschale genutzt werden. Grill und Zubehör sind unter www.skotti-grill.eu erhältlich, der Grill kostet EUR 159,-.

